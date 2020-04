Con Canon Academy On Air i corsi di fotografia e video si seguono da casa

L’isolamento forzato dal coronavirus ha dato lo sprint giusto a Canon per digitalizzare i propri corsi di fotografia: è infatti da poco nata la Canon Academy On Air, una vera e propria piattaforma di formazione online dove professionisti, appassionati e neofiti possono scegliere il corso che più si adatta alle proprie necessità e al livello di competenza, dai corsi base fino alle Special Edition.

Prendono inizio, a partire da oggi 16 aprile alle ore 12:00, le live streaming bisettimanali, con approfondimenti tecnici e consigli per utilizzare al meglio le tecnologie Canon, incontri e racconti di grandi nomi della fotografia, spunti di riflessione e confronto sull’evoluzione della cultura delle immagini che si susseguiranno nel corso delle settimane.

Si parlerà di come gestire al meglio i file RAW, come realizzare ritratti unici, come affrontare un reportage e catturare gli scatti in velocità dei motori e degli atleti, ma si analizzerà anche il linguaggio dello storytelling digitale di Instagram e della creazione di cortometraggi direttamente da casa.

Fra gli insegnanti spiccano i nomi dei Canon Ambassador riconosciuti a livello internazionale tra cui Paolo Verzone, Felicia Cisco, Giulio Di Sturco, Antonio Gibotta e Ivan D’Antonio; ci saranno anche alcuni dei Canon Coach affermati come Alessandro Tiraboschi, Mariano Bevilacqua, Riccardo Andreaus, Emanuele Bonapace e Andrea Benedetti e di molti altri volti del panorama attuale della fotografia fra cui Bruno D’Amicis, Gabriele Galimberti, Betty Colombo, Michele Spatari, Davide Bernardi, Luca Fornaciari, Camilla Ferrari, Erik Colombo.

Potete dare un’occhiata a tutto il palinsesto e agli appuntamenti dalla pagina dedicata sul sito ufficiale. Settimana dopo settimana il palinsesto continuerà ad arricchirsi di nuovi appuntamenti fra i quali sarà possibile scoprire anche gli incontri organizzati in collaborazione con i rivenditori certificati Canon in tutto il territorio.

Infine sarà possibile scoprire sul canale Youtube di Canon la nuova piattaforma di contenuti internazionali #CanonConnected. Video e tutorial da tutta Europa per imparare insieme, anche se a distanza, tutti i segreti della fotografia e del videomaking spiegati da Canon.

