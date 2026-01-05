SwitchBot annuncia Lock Vision, la serratura che ti conosce

Al CES 2026 SwitchBot ha annunciato Lock Vision, una nuova serratura smart che introduce il riconoscimento facciale 3D come metodo principale di accesso alla casa.

Il concetto non è nuovo (anche la stessa SwitchBot offre prodotti simili) ma a differenza dei modelli precedenti che nascono per essere applicati sopra una serratura esistente, Lock Vision è un sistema completo che sostituisce il chiavistello tradizionale.

Come funziona il riconoscimento e cosa offre la serratura

Lock Vision si basa su una scansione facciale tridimensionale, capace di distinguere un volto reale da immagini o tentativi di spoofing. La tecnologia deriva da quella già vista nel Keypad Vision, ma in questo caso, come detto, è integrata direttamente nella serratura: il riconoscimento avviene automaticamente quando l’utente si avvicina alla porta.

La scoluzione prescelta da SwitchBot, rende l’installazione più invasiva rispetto al passato, ma che consente anche un’integrazione più profonda tra hardware e funzioni smart.

Lock Vision supporta Matter over Wi-Fi, garantendo la compatibilità con Apple Home e con gli altri ecosistemi basati sullo standard Matter, senza bisogno di hub proprietari. L’autonomia dichiarata arriva a sei mesi con batteria ricaricabile, affiancata da una batteria di emergenza con durata stimata fino a cinque anni. È prevista anche una chiave fisica, per sicurezza aggiuntiva.

Sono previste due versioni del prodotto. Il modello base include riconoscimento facciale, sblocco via app, codici numerici, NFC e apertura automatica basata sulla posizione. La versione Lock Vision Pro aggiunge lettore di impronte digitali e riconoscimento delle vene del palmo della mano, ampliando il numero di opzioni biometriche disponibili.