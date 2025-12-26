Come richiamare ChatGPT dal tasto Azione di iPhone

Apple ha promesso una Siri migliorata, con novità di rilievo che dovremmo vedere probabilmente inprimavera, a partire da iOS 26.4; nell’attesa di Apple (che rispetto a terzi avrà il vantaggio di poter sfruttare una maggiore integrazione con il sistema operativo) frattempo possiamo usare app con assistenti AI quali Gemini e ChatGPT e se disponiamo di un iPhone recente (iPhone 15 Pro e seguenti) possiamo richiamare facilmente e velocemente gli assistenti AI dal pulsante Azione.

Di seguito vi spieghiamo come procedere con ChatGPT:

Se non l’avete già fatto, prima di tutto scaricate l’app ChatGPT dall’App Store e accedete con il vostro account Andate nelle Impostazioni dell’app facendo tap sull’icona con le linee in alto a sinistra, poi sul proprio nome in basso e nella sezione “Modalità vocale” scegliete la voce preferita Aprite le Impostazioni di iOS, da qui “Tasto Azione” e scorrete fino a “Comando rapido”, selezionate “Scegli un comando rapido”, selezionate “ChatGPT” e “Avvia conversazione”.

Da questo momento in poi premendo il tasto Azione sarà possibile conversare direttamente con ChatGPT (al primo utilizzo potrebbe essere richiesto di confermare l’accesso al microfono).

Conversazioni in background

Come visto sopra dalle impostazioni di ChatGPT possiamo modificare la voce, ma anche scegliere l’opzione “Conversazioni in background” (utile per continuare a conversare in altre app e anche quando la schermata dell’app non è attiva).

Se l’opzione “Conversazioni in background” è attiva, ChatGPT resta in ascolto ma possiamo richiamare la schermata dell’app dalla Dynamic Island e scegliere “Termina” se non abbiamo più bisogno di continuare la conversazione.

