Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » News » Come richiamare ChatGPT dal tasto Azione di iPhone
iPhoneNews

Come richiamare ChatGPT dal tasto Azione di iPhone

Di Mauro Notarianni

Apple ha promesso una Siri migliorata, con novità di rilievo che dovremmo vedere probabilmente inprimavera, a partire da iOS 26.4; nell’attesa di Apple (che rispetto a terzi avrà il vantaggio di poter sfruttare una maggiore integrazione con il sistema operativo) frattempo possiamo usare app con assistenti AI quali Gemini e ChatGPT e se disponiamo di un iPhone recente (iPhone 15 Pro e seguenti) possiamo richiamare facilmente e velocemente gli assistenti AI dal pulsante Azione.

Di seguito vi spieghiamo come procedere con ChatGPT:

  1. Se non l’avete già fatto, prima di tutto scaricate l’app ChatGPT dall’App Store e accedete con il vostro account
  2. Andate nelle Impostazioni dell’app facendo tap sull’icona con le linee in alto a sinistra, poi sul proprio nome in basso e nella sezione “Modalità vocale” scegliete la voce preferita
  3.  Aprite le Impostazioni di iOS, da qui “Tasto Azione” e scorrete fino a “Comando rapido”, selezionate “Scegli un comando rapido”, selezionate “ChatGPT” e “Avvia conversazione”.

Da questo momento in poi premendo il tasto Azione sarà possibile conversare direttamente con ChatGPT (al primo utilizzo potrebbe essere richiesto di confermare l’accesso al microfono).

Come richiamare ChatGPT dal tasto Azione di iPhone - macitynet.it

Conversazioni in background

Come visto sopra dalle impostazioni di ChatGPT possiamo modificare la voce, ma anche scegliere l’opzione “Conversazioni in background” (utile per continuare a conversare in altre app e anche quando la schermata dell’app non è attiva).

Se l’opzione “Conversazioni in background” è attiva, ChatGPT resta in ascolto ma possiamo richiamare la schermata dell’app dalla Dynamic Island e scegliere “Termina” se non abbiamo più bisogno di continuare la conversazione.

Su macitynet.it trovate centinaia di Tutorial riguardanti Mac, iPad e iPhone, Apple Watch web e social. Partite da questa pagina per scoprirli tutti, anche divisi per piattaforma.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
I migliori libri a fumetti da leggere e regalare (i classici)

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.