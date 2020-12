IEEE lavora alle reti Ethernet da oltre 400 Gb al secondo

L’organizzazione tecnica IEEE e lIEEE Standards Association (IEEE SA) hanno annunciato la formazione di un gruppo di studio nell’ambito del gruppo di lavoro IEEE 802.3 per i collegamenti Ethernet. La richiesta di larghezza di banda è in crescita a livello mondiale in tutte le aree della connettività Ethernet, e il gruppo di studio IEEE 802.3 Beyond 400 Gb/s Ethernet esplorerà come iniziare un nuovo progetto IEEE che standardizzi le funzionalità in modo da superare l’attuale velocità massima di trasmissione dati pari a 400 gigabit al secondo (Gb/s) secondo le norme IEEE 802.3 relative a Ethernet.

Nel report intitolato “IEEE 802.3 Ethernet Bandwidth Assessment (BWA)” (PDF) presentato ad aprile del 2020, si evidenzia la necessità di aumentare la capacità di trasmissione dati o larghezza di banda. Nello standard Ethernet 10Base è di 10 Mbps, quindi 10 milioni (mega) di bit per secondo dove il bit rappresenta l’unità base di informazione). Lo standard Fast Ethernet, detto anche Ethernet 100Base, opera a larghezza di banda dieci volte superiore da 100 Mbps.

Da tempo si è affermato anche lo standard Giga Ethernet (detto anche Ethernet 1000Base) in cui la capacità di trasmissione è di cento volte superiore a quello Base (1 miliardo di bit al secondo), beneficiando della larghezza di banda offerta dalle infrastrutture di rete 10GbE, divenute in pratica indispensabili in tutte quelle situazioni dove si lavora con file di grandi dimensioni e/o con ingenti volumi di dati. Avendo NAS, switch e/o server adeguati, è possibile ridurre i tempi di trasferimento dei dati di circa il 66%, consentendo di contenere significativamente le tempistiche di attesa e con un conseguente aumento della produttività generale.

Esperti da tutto il mondo fanno parte di un gruppo di studio che valuta la definizione di un progetto per stabilire nuove velocità con cui è possibile trasferiti i dati, superiori alle attuali stabiliti da IEEE 802.3 Ethernet, 400 Gb/s. Il primo incontro per il lancio del gruppo di studio IEEE 802.3 Beyond 400 Gb/s Ethernet è previsto per la settimana dal 18 al 21 gennaio 2021.

«Il percorso oltre 400 Gb/s Ethernet esiste ma vi sono una serie di opzioni e problematiche tecniche che dovranno essere considerate per fare il prossimo salto di velocità per l’Ethernet» dichiara John D’Ambrosia, Distinguished Engineer di Futurewei Technologies che guida il gruppo di interesse, evidenziando che questo è il momento giusto per lavorare su una nuova necessità.

