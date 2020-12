Apple lavora per risolvere i problemi di ricarica wireless di iPhone 12

Il supporto Apple afferma che la società sta lavorando a una soluzione per il problema di ricarica wireless dei modelli iPhone 12 riscontrato da diversi utenti quando si utilizzano caricabatterie terze parti certificati Qi.

In diversi segnalano l’impossibilità di ricaricare i terminali Apple di ultima generazione iPhone 12 con diversi caricabatterie Qi di terze parti, a prescindere che si ricarichi con, o senza, custodia. Alcuni hanno sottolineato che, dapprima, il terminale si ricaricava su alcuni pad Qi e non su altri, mentre dopo diversi tentativi nessuno più è risultato funzionante.

Al momento la soluzione sembra quella di riavviare il dispositivo, anche se dopo uno o due giorni il problema torna a manifestarsi. Ancora, la redazione di 9to5mac, che ha sperimentato il problema, aveva inizialmente pensato che un aggiornamento beta avesse risolto il problema, ma dopo diversi giorni purtroppo è tornato a manifestarsi. Apple non ha risposto ufficialmente, ma a un lettore di 9to5Mac è stato dichiarato in una chat di supporto online che la Apple è a conoscenza del problema di ricarica wireless degli iPhone 12 e che sta lavorando per risolverlo.

Ad ogni modo, Apple si è sempre dimostrata pronta nella risoluzione dei problemi e non vi è motivo di dubitare che anche questa volta il fix arriverà a breve con un prossimo aggiornamento iOS. Questo però non sembra l’unico problema che interessa gli iPhone 12: negli scorsi giorni, ma in realtà fin dal lancio dei primi modelli, alcuni utenti segnalano la perdita improvvisa di connettività cellulare, sia in aree coperte da 4G LTE che nelle aree urbane già servite da connettività 5G: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

