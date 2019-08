Lo spot Apple Behind the Mac invita i giovani a sfidare l’impossibile

Think Different rese celebre Apple come marchio di computer e dispositivi per utenti indipendenti, creativi e anticonformisti: l’ideale seguito di questa strategia del marchio continua nel nuovo spot Apple Behind The Mac intitolato Test the Impossible.

Questa volta il messaggio è chiaramente indirizzato ai più giovani e agli studenti. Nel breve spot di 38 secondi vengono mostrati diversi studenti al lavoro con i loro Mac fuori dalle classi delle lezioni e degli orari di studio.

Alcuni si dedicano alla fotografia, altri alla programmazione, ma vengono mostrati anche ragazzi e ragazze impegnati in video interviste, disegno per moda e abbigliamento, musica e canto, show di video proiezioni e altro ancora. Naturalmente in tutti i casi il computer utilizzato è un Mac, sempre un portatile.

La voce del narratore in sottofondo invita i giovani a impegnarsi e approfondire le proprie passioni, fino a sondare i confini di ciò che è possibile fare. Un messaggio che negli appassionati Apple di lungo corso richiama immediatamente alla memoria la leggendaria campagna Think Different che segnò il ritorno di Steve Jobs a Cupertino alla fine degli anni ’90.

Qui di seguito riportiamo la traduzione del messaggio dello spot: «Non hai idea di cosa stai facendo. Questo è fantastico. Le persone che sanno cosa stanno facendo conoscono le regole e sanno cosa è possibile e cosa è impossibile. Le regole su ciò che è possibile e ciò che è impossibile nelle arti sono state stabilite da persone che non avevano testato i limiti del possibile andando oltre. E tu puoi».

La campagna pubblicitaria Behind the Mac è stata lanciata da Cupertino lo scorso anno, mostrando artisti e utenti di ogni provenienza mentre “Creano qualcosa di meraviglioso” con i computer della Mela. Una campagna per la quale Apple è stata anche nominata agli Emmy 2019.

A luglio Apple aggiornato MacBook Pro 13″ e MacBook Air e propone i propri computer in promozione per gli studenti con la campagna Back to School, con auricolari e cuffie Beats in regalo.