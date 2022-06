IKEA torna a giradischi e vinile con Swedish House Mafia

Non c’è mese che passi senza una o più novità IKEA: oltre alla collaborazione con Sonos e anche con ASUS, ora il colosso dell’arredamento svedese sorprende tutti annunciando una collaborazione con il gruppo di musica elettronica Swedish House Mafia per la creazione di una nuova linea di prodotti, tra cui spicca anche un interessante giradischi Bluetooth.

In pura tradizione IKEA il nome della nuova collezione è Obegränsad, che in svedese significa illimitato: sarà composta da oltre 20 articoli, tutti dedicati e a tema musica e creatività. Purtroppo del primo giradischi IKEA e Swedish House Mafia non sono ancora note le specifiche tecniche complete, salvo che si tratta di un dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth per riprodurre l’audio dei dischi in vinile tramite speaker esterni.

Con la presentazione della collaborazione e della nuova linea di prodotti non è nemmeno arrivato il prezzo di lancio. La speranza è che anche il posizionamento di mercato sia in puro stile IKEA: design minimalista e prezzo abbordabile, due dei tratti distintivi della multinazionale, che si spera di ritrovare anche nel giradischi.

Tra gli altri prodotti della linea IKEA Swedish House Mafia c’è anche una scrivania progettata per la produzione musicale. Al limite del piano di lavoro sono posizionati due sostegni per altoparlanti, mentre sotto il piano è posizionato un cassetto scorrevole destinato a ospitare tastiere MIDI e controller vari, in questo modo rimane più spazio per computer, mixer e altri strumenti di lavoro.

Per il giradischi IKEA e Swedish House Mafia, così come per gli altri prodotti della linea Obegränsad, occorre aspettare fino in autunno quando saranno disponibili nei negozi IKEA.

A fine maggio IKEA ha annunciato il nuovo hub Dirigera per la casa smart con supporto per il nuovo standard universale Matter per la demotica: il colosso dell’arredamento ha anticipato diversi nuovi prodotti per la casa smart in arrivo nei prossimi mesi e in futuro.