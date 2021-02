Da IKEA e Asus arriva la linea di prodotti per videogiocatori

A partire da ottobre, nei negozi IKEA italiani ci sarà una nuova linea di accessori dedicata ai videogiocatori. Grazie alla collaborazione stretta lo scorso settembre con la divisione ROG (Republic of Gamers) di ASUS specializzata nella progettazione di prodotti dedicati ai gamer su PC, l’azienda ha infatti preparato oltre 30 accessori per mettere in piedi una completa postazione di gioco, fondendo stile, qualità dei materiali e funzioni di entrambi i marchi. Questi prodotti sono in vendita in Cina già dal 29 gennaio mentre a maggio arriveranno in Giappone: per il resto di noi e del mondo, come dicevamo in apertura, si parla di ottobre 2021.

La gamma comprende scrivanie – con altezza regolabile anche elettricamente – e sedie da gaming nell’inconfondibile stile di IKEA con schienale traspirante, una cassettiera e svariati accessori come ad esempio il portabicchieri da agganciare al bordo della scrivania, il cuscino scaldamani, alcuni supporti per cuffie e un reggicavo per mouse, nonché una luce anulare e svariati altri prodotti.

L’espansione di IKEA in questo settore non è casuale: la pandemia di coronavirus ancora in corso da un lato ha infatti decimato le industrie dell’intrattenimento tradizionale (vedi film e produzioni televisive), dall’altro ha invece aumentato interessi e ricavi nel settore videoludico. E il mercato dei mobili dedicati al gaming con esso. Basti pensare che il mercato dei videogiochi ha superato l’industria cinematografica in termini di entrate (dati di MarketWatch di dicembre), con ricavi stimati intorno ai 150 miliardi di euro soltanto nel 2020.

Merito di questa ascesa va soprattutto agli youtuber e agli influencer di Twitch – la piattaforma di livestreaming di Amazon che si concentra principalmente sullo streaming di videogiochi e in precedenza leader del settore nelle trasmissioni di eventi e competizioni eSports – che hanno trovato spazio per mostrare al vasto pubblico che li segue anche quello che c’è dietro le partite, parlando cioè di tutti quei prodotti che compongono le postazioni di gioco, alcuni riuscendo anche a crearci intorno un proprio marchio (vedi lo streamer Ninja con la sua sedia da gioco in edizione limitata NEEDforSEAT).

Ne ha colto l’occasione di parlarne anche chi è completamente estraneo al settore, come ad esempio la tennista di fama mondiale Serena Williams, che nel tour casalingo pubblicato pochi giorni fa ha mostrato ai suoi seguaci una sedia da gioco rosa e bianca progettata esclusivamente per lei.

IKEA non è la prima azienda che tenta di farsi largo in questo settore. Lo scorso luglio la società di arredamenti Herman Miller ha fatto sostanzialmente la stessa cosa collaborando con Logitech per la realizzazione di una sedia da gioco destinata a streamer, professionisti di eSport ma anche videogiocatori occasionali, e Amazon ha la sua sedia da gaming marchiata AmazonBasics. Insomma, è un mercato che in questo periodo ha i riflettori puntati addosso: l’occasione è troppo ghiotta per non provarci.

