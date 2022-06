Mac Studio scontato del 18% su Mediaworld

Siete intenzionati a comprare il Mac più potente che esiste? Oggi è il vostro giorno fortunatoL: su Mediaworld è il giorno del Red Friday, in pratica la giornata no Iva che consente di avere sconti fino al 22% su PC e portatili tra cui anche i Mac Studio

Di questi desktop trovate tante informazioni sul nostro sito. Ne abbiamo parlato fin dal momento in cui sono stati presentati; abbiamo anche fatto una recensione che vi dice tutto. Si tratta, in sintesi, di un desktop al alte prestazioni con processori che Apple ha disegnato per dare il massimo possibile a chi svolge sui computer della Mela compiti come video editing, montaggio di audio complessi, gestisce immagini di grandi dimensioni su cui applica filtri e modifiche molto strutturati.

In sconto abbiamo tutti e due i Mac Studio. il Mac Studio M1 MAX (10 CPU 24 GPU, 32GB, 512GB) e il Mac Studio M1 ULTRA (20 CPU 20 48 GPU, 64GB, 1TB). Questi due Mac sono venduti da Mediaworld con uno sconto molto importante, il 18%, che si traduce in diverse centinaia di euro di risparmio.

Il risparmio è molto evidente; per questo se vi interessano vi conviene ordinare subito. Unica avvertenza al momento l’unico acquistabile direttamente e subito è il MacStudio M1 Max. Il Mac Studio M1 Ultra viene dato come non disponibile ma potrebbe apparire nel magazzino. Vi consigliamo quindi di selezione “avvisami”.

La spedizione è rapida. Le macchine saranno a casa vostra entro mercoledì ad un prezzo di 4,99 euro per l’invio.

La promozione termina alla mezzanotte di oggi