Il 17 novembre il primo Mac con CPU Apple Silicon?

Apple si sta preparando ad un appuntamento speciale che dovrebbe svolgersi il 17 novembre, evento nel corso del quale dovrebbe presentare i nuovi Mac con CPU Apple Silicon. A riferirlo è il “leaker” Jon Prosser che, senza indicare altri dettagli, riferisce che il presunto evento si concentrerà sui Mac con CPU ARM, meglio noti come Mac con CPU Apple Silicon.

“Confermo che ci sarà l’evento Mac ARM di novembre”, ha scritto Prosser in un tweet. “Ho sentito dire di novembre 17”.

A riferire per prima di un evento per la presentazione di nuovi Mac a novembre è stata la scorsa settimana l’agenzia Bloomberg, affermando che Apple avrebbe intenzione di presentare il primo Mac con CPU “fatta in casa” insieme ad “altri prodotti”.

Annunciando a giugno la transizione del Mac al suo processore proprietario, Apple aveva riferito di prevedere di commercializzare il primo Mac con processore proprietario “entro la fine dell’anno” e di completare la transizione in circa due anni. La Mela ha già spiegato che continuerà per alcuni anni a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel, e di stare progettando alcuni nuovi Mac basati su Intel.

Non è dato sapere quale sarà il primo Mac con CPU proprietaria. A giugno sono circolate indiscrezioni secondo le quali il primo Mac con Apple Silicon potrebbe essere un MacBook da 12″ con processore A14X, macchina dal peso inferiore a 1kg con GPU personalizzata, porte USB-C, connettività 5G, batteria in grado di garantire autonomia tra le 15 e le 20 ore.

Il noto analista Ming-Chi Kuo, a luglio di quest’anno aveva riferito di una scaletta che stabiliva – entro il quarto trimestre del 2020 – l’arrivo sia di un MacBook Pro da 13,3″, sia una versione rinnovata del MacBook Air; dopo queste macchine sono stati previsti modelli di MacBook Pro da 14″ e da 16″, e un dispositivo con un form factor del tutto nuovo per il secondo o terzo trimestre del 2021.