MacBook 12 sarà il primo ultra leggero con Apple Silicon e super autonomia

Secondo Ming Chi Kuo arriverà sotto forma di un MacBook Pro 13” invece, secondo le ultime anticipazioni che arrivano dalla Cina, Cupertino si prepara a lanciare entro quest’anno una nuova versione di MacBook 12: non solo sarà il primo Mac con processore Apple Silicon progettato in casa ma questo ultraleggero offrirà una autonomia mai vista finora in un portatile di Cupertino, indicata fino a 15-20 ore.

Ma i dettagli non finiscono qui: il processore che farà funzionare la macchina sembra sarà Apple A14X, indicato con il nome in codice interno Tonga, lo stesso processore che il colosso di Cupertino impiegherà negli iPad Pro di prossima generazione.

L’architettura ARM personalizzata da Apple per questo processore Apple Silicon a basso consumo, unita al processo di fabbricazione a 5 nanometri di TSMC, che sarà impiegato anche per i processori degli iPhone 12, permette di contenere il peso complessivo del portatile e ciò nonostante di raggiungere una autonomia indicata di 15-20 ore, quindi ben oltre quella di una giornata lavorativa oggi possibile con i MacBook con processori Intel.

Si tratta di una delle prime anticipazioni sui Mac con Apple Silicon emerse dopo l’annuncio di Apple dell’abbandono dei processori Intel per adottare le sue CPU progettate interamente avvenuta alla WWDC 2020. Secondo quanto indicato in precedenza da Bloomberg Apple sta lavorando ad almeno tre varianti di Apple A14 destinati ai Mac. Il primo processore Apple atteso su Mac sembra avrà 8 core di calcolo ad alte prestazioni abbinati a 4 core di calcolo a basso consumo e alta efficienza energetica.

Oltre all’anticipazione del ritorno di un MacBook 12 con Apple Silicon, la testata China Times indica che il nome in codice del processore Apple A14 destinato agli iPhone 12 è Sicilian. Ricordiamo che invece Ming Chi Kuo ha indicato come primo Mac ARM un MacBook Pro 13” affiancato o seguito a breve anche da un MacBook Air, così è possibile che la macchina ora indicata come un portatile Mac da 12 pollici potrebbe invece essere un nuovo Air con Apple Silicon.

L’annuncio di Apple dell’addio graduale a Intel e il passaggio ai processori Apple Silicon è in questo articolo. Invece per tutte le notizie e gli articoli che parlano di Apple e Mac si parte dai rispettivi collegamenti.