Il 2019 di TrenDevice in 12 tappe: iPhone 7 il ricondizionato più venduto

Il 2019 di TrenDevice è stato un anno particolarmente importante per l’azienda leader nella rigenerazione di prodotti hi-tech di fascia alta. L’anno è iniziato con il lancio di una linea di accessori a marchio che ha riscosso grande successo tra i clienti. A febbraio 2019 è stata la volta di una partnership a beneficio del centro clinico Nemo. Centinaia di clienti, acquistando un ricondizionato, hanno fornito un contributo concreto a questo centro d’eccellenza per la cura delle malattie neurodegenerative.

Marzo ha visto il lancio di una nuova grafica mobile: l’esperienza di acquisto di dispositivi ricondizionati è così arrivata ad un nuovo livello.

In aprile l’anno di TrenDevice è continuato con la visita del noto influencer tech Andrea Galeazzi presso i laboratori dell’azienda, mentre a maggio l’e-commerce ha portato su strada l’esperienza dei ricondizionati su strada con un temporary shop: oltre 1.000 visitatori in 2 giorni.





È il mese di giugno quando la società ha lanciato un aumento di capitale in equity crowdfunding, sulla piattaforma CrowdFundMe – i proventi raccolti serviranno a consolidare la leadership raggiunta sul mercato italiano. A fine agosto la campagna si conclude con successo con circa 440.000 € raccolti da oltre 350 soci.

Il 20 settembre Apple ha lanciato iPhone 11 e TrenDevice si è confermato l’insant buyer n.1 in Italia, ritirando il primo iPhone 11 usato a soli 4 giorni dal lancio in Italia.

Ad ottobre TrenDevice è stata invece tra gli sponsor dei Job days organizzati dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Novembre fa rima con Black Friday: il sito e-commerce ha annunciato un nuovo record di vendite, confermando l’importante crescita pianificata per il 2019.

L’anno si è concluso per la scale-up italiana con un’importante campagna di affissioni su strada, organizzata in occasione del Natale con IGP-Decaux.

“Il 2019 è stato un momento di svolta per la nostra azienda” – commenta Alessandro Palmisano, managing director – “sia per quanto riguarda l’accelerazione della crescita, che per quanto concerne l’apertura del capitale ad oltre 350 soci” prosegue Palmisano – “I risultati di vendita del 2019 li annunceremo nel dettaglio il 6 febbraio, nell’ambito di un evento dedicato ai nostri soci. Il dato più rilevante che anticipo riguarda il best seller del 2019: si tratta dell’iPhone 7, un prodotto che ha oltre 3 anni di vita; questa è per noi la conferma più tangibile dell’importante ruolo giocato dai player dell’economia circolare nell’ottimizzazione delle risorse ambientali”.

TrenDevice è l’instant buyer leader nel mercato hi-tech di fascia alta. Acquista direttamente, da privati e aziende, iPhone, iPad, Samsung e Mac.

Grazie a un processo di ricondizionamento interno, TrenDevice ha già dato nuova vita a oltre 50.000 dispositivi e si posiziona tra le aziende leader in Italia nell’economia circolare. I prodotti ricondizionati, accuratamente igienizzati, vengono proposti in vendita con un risparmio medio del 30%, e garanzia di 1 anno. La mission di TrenDevice è estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech: un processo virtuoso che coniuga risparmio per i consumatori e salvaguardia dell’ambiente.