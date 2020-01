Segway Dirt eBike, la moto da cross elettrica si ordina su Indiegogo

In mostra al CES 2020 da poco conclusosi, Segway Dirt eBike è praticamente realtà e si preordina già su indiegogo, con le prime spedizioni previste per marzo 2020. Si tratta di una dirt bike elettrica ed ecologica, che offre prestazioni da vero e proprio fuoristrada. Costruito per essere una dirt bike ad alte prestazioni per tutte le tipologie di utenti, Segway Dirt eBike è compatto, leggero, facile da padroneggiare e richiede poca manutenzione.

La Segway Dirt eBike è studiata per offrire a diverse tipologie di rider un facile accesso a passeggiate e avventure offroad. Super leggero, Segway Dirt eBike è costruito con un robusto telaio in lega di alluminio, che oltre alla robustezza non disdegna affatto a un design esclusivo. Diversamente dalla maggior parte delle moto da cross tradizionali, Segway Dirt eBike pesa solo 44 kg nella variante X160 e 55 kg per il modello X260.

La moto è studiata per tragitti offroad, per calcare con sicurezza tutti i terreni fuoristrada, anche quelli più accidentati. Offre un livello di impermeabilità IP67, che diventa IP65 per la batteria, mentre la costruzione in lega di alluminio è ottimizzata per una competa dissipazione del calore.

Segway Dirt eBike raggiunge una velocità massima di oltre 100 km/h, mentre la batteria progettata in collaborazione con fornitore di Tesla, permette di raggiungere 120 chilometri di autonomia. A livello di prestazioni, questa Segway Dirt eBike accelera da 0 a 50 km/h in soli 4,02 secondi.

Tra le altre caratteristiche offre una sospensione posteriore centrale a molle idrauliche multi-link, abbinata a una forcella anteriore a doppia spalla invertita, sistema di sospensione sviluppato internamente da Segway, progettato per rendere il fuoristrada potente, ma allo stesso tempo confortevole da guidare.

Segway Dirt eBike è anche smart. Può essere abbinato all’app Segway-Ninebot per consentire ai rider di tenere traccia delle statistiche di guida e del percorso effettuato. Sono disponibili due modalità di guida per soddisfare le esigenze di ciascuno, a diversi livelli di guida. La modalità Sport è studiata per chi desidera la velocità, mentre quella EP per chi ha bisogno di maggiore autonomia.

Come sopra accennato, Segway Dirt eBike sarà disponibile in due diverse varianti, di cui proponiamo appena sotto le principali differenze, sia di caratteristiche, che di prezzo.

Il sistema di trasmissione primario include una cinghia HTD 8M da 22 pollici e il sistema di trasmissione secondario include una catena 420 con 106 sezioni. Il sistema a doppia trasmissione migliorerà così la potenza di coppia complessiva delle ruote e impedirà che la catena possa uscire fuori sede.

Quanto alla batteria, Segway sta lavorando con il partner Panasonic per fornire all’eBike una batteria di alta qualità, che si ricarica in 3-4 ore.

Al momento, è possibile preordinare le moto con uno sconto di 500 dollari sul prezzo di listino, pagando il modello X160 2.499 dollari (circa 2.250 euro), anziché 2.999 dollari; il modello X260 costerà invece 3.999 dollari (circa 3.600 euro), invece che 4.499 dollari. Le prime spedizioni sono attese già per marzo 2020.

