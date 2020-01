Apple e Tim Cook celebrano il Martin Luther King Day

Diritti civili, uguaglianza, pari opportunità indipendentemente da sesso, razza, religione e credo politico: la filosofia di vita e di lavoro di Tim Cook è tutt’uno con quella di Apple, non sorprende così che ogni anno in occasione del Martin Luther King Day sia il Ceo di Cupertino che Apple rendano omaggio al pastore protestante, politico e attivista statunitense.

La pagina principale del sito web Apple negli Stati Uniti è interamente dedicata al leader dei diritti civili assassinato il 4 aprile del 1968. La grande fotografia è accompagnata da una sua frase celebre «Whatever affects one directly, affects all indirectly» traducibile con tutto ciò che colpisce uno direttamente, colpisce tutti indirettamente. Poco più sotto in piccolo la scritta «Today and every day, we honor the Life and Legacy of Dr. Martin Luther King Jr», oggi e ogni giorno onoriamo la vita e l’eredità del Dr. Martin Luther King.

Tim Cook ha sempre dichiarato la sua ammirazione per l’attivista USA in diverse interviste, spesso citando sue frasi e principi. Tra le poche fotografie presenti sulla scrivania di Tim Cook una è proprio del difensore dei diritti civili degli afroamericani. Ogni anno, da diversi anni a questa parte, l’amministratore delegato di Cupertino pubblica un post dedicato al Premio Nobel per la Pace in occasione del Martin Luther King Day, festa nazionale USA istituita dal Presidente Ronald Reagan nel 1983.

"I have the audacity to believe that peoples everywhere can have three meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom for their spirits.” Let us all be so audacious, and work to make MLK’s dream a reality for us all. — Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2020

Martin Luther King Jr dedicò tutta la sua vita e si espose in prima linea per difendere i diritti delle persone di colore e degli emarginati negli USA degli anni ’50 e ’60. Il suo messaggio di amore, lotta pacifista, uguaglianza e resistenza non violenta e la sua instancabile battaglia gli valsero il premio Nobel per la Pace che ricevette a solamente 35 anni.

