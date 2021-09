Il 60% degli smartphone venduti negli USA potrebbero a breve essere tutti iPhone

L’iPhone potrebbe a breve vantare il 50% del market share del Regno Unito, un dato che potrebbe arrivare addirittura al 60% negli Stati Uniti. È quanto riportato in uno studio di Piplsay riferito dall’analista Horace Dediu di Asymco.

Piplsay ha intervistato 30.580 americani e 9.200 britannici per capire cosa le persone pensano dei nuovi iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Tra i dati che emergono interessante notare che il 14% degli statunitensi intervistati e il 10% dei britannici è già passato all’iPhone negli ultimi due anni.

I dati rivelano differenze tra utenti USA e del Regno Unito, in quest’ultimo Stato insulare gli utenti sembrano meno “coinvolti” rispetto agli Stati Uniti. Negli USA il 52% degli intervistati riferisce di essere positivamente colpito dai nuovi iPhone, un dato che è sentito da solo il 29% degli utenti del Regno Unito. Il 54% dei cosiddetti Centennial (o generazione Z, in altre parole persone naei tra la metà degli anni Novanta e il 2010) e il 67& dei Millennial (i nati fra gli inizi degli anni 1980 e la fine degli anni 1990) negli USA ritiene che valga la pena acquistare o aggiornare ad iPhone 13.

How the iPhone continues to gain market share. Toward 60% of all US smartphone users. pic.twitter.com/js3duPg5F8 — Horace Dediu (@asymco) September 21, 2021

In termini di importanza, gli elementi più rilevanti dei nuovi dispositivi sono ritenuti: processore, fotocamera, capacità di storage, capacità della batteria. Il 55% degli utenti USA ritiene che valga la pena acquistare o aggiornare ad iPhone 13, dato che scende al 41% per gli acquirenti del Regno Unito.

Come accennato il 14% di acquirenti intervistati negli USA e il 10% degli acquirenti britannici ha già effettuato lo switch ad iPohone negli ultimi due anni. Dediu, considerato una sorta di “mago” nell’elaborazione dei dati, ritiene che Apple è sulla buona strada per arrivare al 60% di market share negli smartphone in USA; riferisce ancora che il 27% degli intervistati nel complesso è recentemente passata a iPhone o intende farlo a breve.

The iPhone Stairway to Heaven, updated. pic.twitter.com/TcXD56RI20 — Horace Dediu (@asymco) September 21, 2021

Dall’annuale classifica di Dediu nota come “Stairway to Heaven” si evince come Apple abbia ampliato la fascia di prezzo per i vari modelli di iPhone, mossa esattamente al contrario per i produttori di dispositivi Android.