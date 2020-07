Il carica batteria di Samsung che sterilizza lo smartphone

Se il mondo intero sta imparando a convivere con la pandemia, mantenendosi distanti gli uni dagli altri, e lavandosi le mani ripetutamente, un nemico potrebbe essere lo smartphone, strumento che viene utilizzato per svariate ore al giorno, e che potrebbe essere portatore di virus. Nel tentativo di offrire ai propri clienti un’opzione di pulizia del terminale, Samsung ha iniziato a vendere un caricabatterie UV wireless, che promette di “uccidere fino al 99 percento dei batteri entro 10 minuti”, ovviamente ricaricando allo stesso tempo il terminale.

Lo sterilizzatore UV di ITFIT è, in sostanza, una scatola bianca che Samsung ritiene essere abbastanza spaziosa da contenere un Galaxy S20 Ultra. Ovviamente, il suo utilizzo non è limitato agli smartphone Samsung o ai gadget wireless come Galaxy Buds e Galaxy Watch: qualsiasi cosa si adatti all’interno potrà essere disinfettata, anche se non necessariamente verrà ricaricata.

Dopo aver posizionato gli articoli all’interno del box, sarà sufficiente collegare il box a una fonte di alimentazione USB-C e premere l’interruttore. Il caricabatterie Qi da 10 watt integrato fornirà energia mentre il box effettuerà la pulizia.

Sebbene non si tratti di un prodotto ufficiale Samsung, l’azienda vende lo sterilizzatore UV attraverso la partnership con ITFIT. Nell’elenco FCC per il dispositivo, la documentazione include un sigillo “Progettato per Samsung”. Altri prodotti ITFIT realizzati per Samsung includono cuffie e bastoni per selfie.

I caricabatterie UV wireless non sono nuovi sul mercato, ma hanno visto un enorme aumento di popolarità dopo l’epidemia di coronavirus. Samsung non afferma esplicitamente che il suo sterilizzatore UV elimina con successo il virus SARS-CoV-2, ma un recente studio di ricerca suggerisce che le lampade UVC sono in grado di uccidere “oltre il 99,9 percento dei coronavirus dispersi nell’aria”.

Lo sterilizzatore UV ITFIT viene attualmente venduto in Tailandia per 1.590 baht, circa 51 dollari, sebbene sia anche menzionato (ma non disponibile) su Hong Kong. Non si sa se sarà arriverà anche negli Stati Uniti, ma altri accessori noti come Mophie e InvisibleShield (entrambi di proprietà di Zagg) sono già sul pezzo.