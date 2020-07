L’app BMW Connected aggiornata con il supporto Apple CarKey

Nell’ambito dell’ultima conferenza per sviluppatori (WWDC 2020), Apple ha annunciato Car Key, tecnologia che consente di usare l’iPhone o l’Apple Watch come chiave per l’auto, permettendo di aprire la portiera (puntando il dispositivo verso la maniglia) e avviare il veicolo, condividere la chiave virtuale con un familiare e altro ancora.

La nuova funzionalità sarà disponibile con iOS 13.6 e seguenti, e ovviamente anche con il futuro iOS 14, e il primo partner a consentire ai propri clienti di utilizzare iPhone come chiave per auto completamente digitale è BMW.

La casa automobilistica tedesca ha integrato il supporto CarKey in BMW Connected, l’app che offre funzioni come la possibilità di gestire varie funzionalità del veicolo e ora anche di aggiungere la chiave digitale nell’app Wallet di iPhone.

Con la nuova funzionalità è possibile utilizzare un tocco per sbloccare e mettere in moto, posizionando l’iPhone nell’alloggiamento per smartphone e premendo il pulsante di avvio, condividere l’accesso con un massimo di 5 persone, inclusa un’opzione di accesso auto configurabile per i giovani guidatori che limita la velocità massima, la potenza, il volume massimo della radio e altro ancora.

L’installazione della Digital Key può essere completata tramite l’app BMW Connected, mentre la Digital Key viene salvata su Apple Wallet dopo la configurazione.

La Digital Key di BMW per iPhone è compatibile con i modelli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4 se prodotti dopo luglio 2020. Se l’auto è compatibile sarà visibile nella scheda dei veicoli. I modelli di iPhone compatibili sono i modelli iPhone XR, iPhone XS o successivi e Apple Watch Series 5 o modelli successivi.

L’app BMW Connected offre varie funzioni: la possibilità di blocca o sblocca la vettura, attivare il climatizzatore (anche a distanza), inviare le destinazioni al sistema di navigazione, individuare l’auto, programma viaggi, ricevere avvisi su quando partire in base al traffico, trovare parcheggio nei paraggi, tenere traccia dell’efficienza alla guida, della ricarica della batteria e altro ancora.

Apple e BMW hanno lavorato a stretto contatto con il Car Connectivity Consortium (CCC) per portare avanti la definizione di standard globali. La specifica Digital Key 2.0 per NFC è stata rilasciata a maggio 2020, mentre la prossima generazione di Digital Key che utilizza la tecnologia Ultra Wideband è già ben avviata.

Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.