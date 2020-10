Il caricabatterie più potente: con 108W ricarica tutto, inclusi MacBook Pro e iPhone insieme

Se vi serve un caricabatterie capace di ricaricare di tutto e tutto insieme senza battere ciglio ecco l’occasione l’acquisto in sconto a solo 54,99 euro, solo per oggi, di questo caricabatterie da scrivania capace di una potenza mostruosa: fino a 108W.

L’accessorio di Sactechi, parte di una offerta del giorno, è il più potente dei caricabatterie che abbiamo visto in circolazione. Con due porte USB-C è in grado di caricare alla massima velocità possibile un qualunque MacBook Pro incluso il 16″ che richiede ben 96W. In aggiunta a questo grazie ai 108W è in grado di ricaricare sempre alla massima velocità anche la batteria di un iPhone di nuova generazione. Oltre a queste due porte ha anche due porte USB tradizionali da 2,4W ciascuna utili per ogni altro accessorio che vi venisse in mente, come degli AirPods oppure un vecchio iPhone.

Il caricabatterie rappresenta un’ottima soluzione integrata per chi vuole ricaricare tutto insieme senza ricorrere a più accessori. È anche un’ottima idea per avere a disposizione un caricabatterie di riserva per un MacBook Pro; basti pensare che un caricabatterie Apple con una sola porta per MacBook Pro costa 85€.

Lo sconto a 54,99 euro invece che 79,99 euro vale fino a questa sera alla mezzanotte