Motorola edge 40 Pro, il super top di gamma in offerta su Amazon a 699 euro

Il panorama degli smartphone top di gamma, quelli co l’ultimo processore disponibile sul mercato, è ormai compreso nella fascia dei 1000 euro. Oggi, però, grazie alla super offerta Amazon, potete portarvi a casa Motorola Edge 40 Pro a 699 euro.

E’ vero, Motorola non è il primo brand che viene in mente quando si parla di smartphone, anche se negli ultimi anni ha sfornato terminali eccellenti e affidabili. Sì, è tra i più sottovalutati, ma non lo merita.

L’ultimo Motorola Edge 40 Pro, infatti, vanta caratteristiche che non temono rivali, a partire dal processore, lo Snapdragon 8 Gen 2. Sul frontale svetta un display pOLED FHD+ a 165 Hz da 6,7 pollici, mentre sul versante multimediale offre una tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 60 MP; il trio è supportato da una visione ultra-grandangolo, Macro Vision e sensore di profondità avanzato.

Naturalmente supporta la connettività 5G ultraveloce, mentre sotto al cofano, come già accennato, non scende a compromessi con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ottimizzato per la velocità 5G. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4800 mAh e ricarica ultra rapida che consentono ore di utilizzo con pochi minuti di carica, grazie al supporto alla tecnologia TurboPower da 125W. Disponibile nei tagli di memoria Memoria 12/256 GB è un top di gamma a tutti gli effetti.

La versione in sconto su Amazon è proprio quella più performante con 12 GB di RAM, affiancato da una memoria ROM da 256 GB.

Il prezzo più basso praticato dalla piattaforma negli ultimi 30 giorni è di ben 791 euro, ma al momento lo portate a casa a soli 699 euro, acquistandolo direttamente a questo indirizzo.