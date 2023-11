Natale a prova di chef coi dispositivi MEATER in offerta Black Friday

Ecco l’occasione che gli appassionati di cucina stavano aspettando: grazie alle offerte Black Friday attive su Amazon fino al 27 Novembre è infatti possibile comprare i celebri termometri Smart di MEATER a prezzi ridotti, con sconti che arrivano fino al 25%.

Nello specifico sono in promozione MEATER Original e MEATER Plus con uno sconto del 20% rispetto al prezzo base, mentre l’offerta per i quattro termometri di cui è costituito MEATER Block è pari al 25%.

La promozione comincerà alle 00:01 di venerdì 17 novembre fino alle 23:59 di lunedì 27 novembre, coprendo così l’intera settimana che anticipa il Black Friday e terminando nell’ultimo giorno di festa, conosciuto come Cyber Monday in quanto in questa giornata si susseguiranno soprattutto offerte dedicate al mondo tech.

MEATER Original a 63,20 € invece di 79 €

È il primo termometro da cucina totalmente wireless di questo marchio: facile da configurare e da usare, permette di gestire i tempi di cottura di carne e pesce – dal barbecue all’affumicatore, dal girarrosto al classico forno – direttamente dallo smartphone.

Grazie infatti all’app sul telefono, l’utente riceve una notifica quando la pietanza è pronta. Clicca qui per comprarlo su Amazon.

MEATER Plus a 79,20 € invece di 99 €

Come il precedente, ma con una portata wireless maggiore (raggiunge i 50 metri), permettendo quindi di allontanarsi dalla postazione di cucina e trasformare il momento della cottura del piatto in una parentesi di relax. Clicca qui per comprarlo su Amazon.

MEATER Block a 224,25 € invece di 299 €

C’è la portata di 50 metri come nel precedente, ma anche la modalità stand-alone che permette di cucinare anche senza l’utilizzo dello smartphone. Sono inoltre quattro sonde anziché una sola, così da monitorare contemporaneamente tagli e cibi differenti. Clicca qui per comprarlo su Amazon.

La novità dell’app

Facciamo notare che dal 6 Novembre l’applicazione (gratis per iPhone, iPad, Apple Watch e Android) si è arricchita di una nuova funzione chiamata MEATER Master Class, con oltre 50 video tutorial contenente numerosi suggerimenti, consigli e tecniche per cucinare con questi termometri. Ogni mese sarà aggiunto un nuovo contenuto e c’è anche al funzione di lista Smart per la spesa, con un riassunto degli ingredienti e degli strumenti utili per ciascuna ricetta e la possibilità di “spuntare” ciascun elemento dopo averlo acquistato.

