Il classico gioco Myst disponibile in versione per i Mac M1

Myst, un classico dei giochi d’avventura, è ora disponibile in versione ottimizzata sia per i Mac con CPU M1, sia per i Mac con CPU Intel.

La prima versione di Myst arrivò quasi 30 anni addietro, offrendo agli utenti Mac la possibilità di immergersi completamente e interagirvi nel modo più realistico possibile con un mondo parallelo. Inizialmente creato con Hypercard e poi portato su altri sistemi, il gioco si rivelò un successo enorme (oltre 10 milioni di copie), superato solo nel 2002 da The Sims.

Gli sviluppatori di Cyan hanno rilavorato sul gioco per sfruttare l’ultima versione delle API grafiche Metal di macOS e la tecnologia di rendering FidelityFX Super Resolution di AMD ottenendo migliorie delle prestazioni fino al 50% sui Mac con M1.

Myst sui Mac M1 vanta migliorie nella modellazione, nelle texture e negli effetti di luce dinamici; è possibile eseguire il gioco (reimmaginato come esperienza VR) in risoluzione 4K.

Gli sviluppatori riferiscono che il gioco è compatibile con i seguenti Mac:

I MacBook Pro dal 2018 in poi

iMac dal 2019 in poi

iMac Pro dal 2017 in poi

MacBook Air dal 2018 in poi

Mac Pro dal 2019 in poi

Mac mini dal 2018 in poi

Myst richiede macOS 11.5 o versioni successive, “pesa” 9,7GB, costa 29,99 euro e si scarica dal Mac App Store.