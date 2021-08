Apple TV+ vince due Emmy con “For All Mankind” e “Calls”

Apple TV+ ha ottenuto due statuette agli Emmy Award 2021. E la vittoria è arrivata grazie ai due show “For all mankind” e “Calls”. Ad annunciarlo la Television Academy che proprio oggi ha reso noti i vincitori delle categorie di motion design, animazione, costumi, programmazione interattiva, selezionati da una giuria di professionisti.

“For All Mankind” ha vinto nella categoria Outstanting Innovation in Interactive Programming: ha conquistato la giuria l’app di realtà aumentata presentata da Apple assieme allo show. L’app, chiamata “For All Mankind: Time Capsule” consente agli spettatori di scoprire i ricordi degli astronauti di “For All Mankind” Gordon e Tracy Stevens. Un espediente narrativo hi-tech che ha permesso agli spettatori di colmare i vuoti e ricostruire la trama tra la prima e la seconda stagione. Un lavoro che mostra la potenzialità di una storia interattiva e coinvolgente.

“Calls”, invece, la serie tv che mette al centro una serie di telefonate prive di una componente visiva usuale, proprio grazie a questo approccio diverso alla narrazione ha ottenuto il premio come Outstanding Motion Design. Utilizza la grafica in movimento per accentuare il contenuto delle telefonate, evocando inoltre un evento soprannaturale.

Un lavoro innovativo e originale, che ha portato la narrativa verso una dimensione inesplorata.

I premi saranno consegnati ai Creative Arts Emmy Awards 2021, che si terranno a Los Angeles live nel fine settimana dell’11 e 12 settembre.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

