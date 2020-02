Il Coding per i piccoli di Swift Playgrounds su macOS grazie a Catalyst

Swift Playgrounds, l’app che consente di imparare a programmare divertendosi, è ora disponibile anche per Mac. Apple ha presentato la versione Mac dell’app che insegna a programmare con Swift in modo interattivo e divertente. Il porting su Mac è possiible grazie a Catalyst, la tecnologia in macOS Catalina che permette agli sviluppatori di portare le app per iPad su Mac.

L’app su Mac è simile a quella per iPad. Non richiede conoscenze informatiche ed è dunque perfetta per chi parte da zero. Si inizia con una serie di rompicapo: risolvendoli si imparano le basi di Swift, il linguaggio Apple usato dai per sviluppare le app più popolari. Affrontando altre sfide è possibile salire di livello e passare a playground più ricercati, creati da Apple e altre software house.

Suggerimenti nell’inserimento del codice consentono di scrivere interi programmi con pochi clic del mouse; è possiible fare clic su una parentesi graffa e trascinarla per includere un blocco di codice all’interno di un loop o un’istruzione condizionale. Man mano che si impara, è possibile sviluppare cose sempre più complesse, accedendo a framework come SpriteKit per giochi in 2D, SwiftUI per interfacce di applicazioni e altro ancora. La programmazione interattiva consente di visualizzare subito i risultati ottenuti dal codice, sia accanto al testo che nella vista interattiva. Si possono sfrttare le API Bluetooth per scrivere programmi che controllano robot o altri dispositivi esistenti e anche utilizzare Xcode per creare un’app da pubblicare su App Store.

Swift Playgrounds per Mac richiede macOS 10.15.3 o versioni più recenti e si scarica gratis dal Mac App Store.