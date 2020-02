Firefox 73 ora con zoom globale per tutti i siti web

Mozilla ha rilasciato Firefox 73, ultima versione del suo browser per Mac, Windows e Linux. Tra le peculiarità di questa versione, una di queste riguarda l’accessibilità.

Firefox consente da sempre di effettuare lo zoom della pagina aumentando o diminuendo la dimensione di intere pagine web o soltanto la dimensione di tutto il testo visualizzato in una pagina web allo scopo di migliorarne la leggibilità.

Per gli utenti che hanno la necessità di zoomare molti siti web, impostare lo zoom per ogni nuovo sito può essere una seccatura. Per risolvere questo problema Mozilla ha predisposto un nuovo livello di zoom predefinito che è possibile richiamare aprendo Impostazioni (la piccola icona in altro a destra con le tre righe), richiamando Preferenze e da qui la sezione “Lingua e aspetto”.

Da qui è possibile impostare il livello di zoom da applicare a tutti i siti; le modifiche allo zoom effettuate per particolari siti web rimarranno memorizzate e sono possibili ulteriori aggiustamenti. Per applicare il livello di zoom al solo testo delle pagine, contrassegnare la casella Ingrandisci solo il testo.

In Firefox 73 migliora la qualità audio durante la riproduzione a velocità maggiore o minore: il browser ora chiede di salvare gli accessi di login solo se un campo (ad esempio email o password) è stato modificato. Sono stati, infine, integrati vari fix per le vulnerabilità.

Firefox 73 si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

