Il decoder Telesystem UP T2 abbina Digitale Terrestre e Android TV

Quanti fossero ancora alla ricerca del decoder perfetto per sopravvivere allo switch off e all’imminente passaggio dei canali alla trasmissione HD, potranno certamente dare uno sguardo al modello di TELE System in grado di aggiornare la televisione ai nuovi standard di trasmissione grazie al tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC HDR10 e HLG e pure in grado di rendere “SMART” qualunque TV grazie al software, basato su Android TV.

Il collegamento alla TV è estremamente semplice e intuitivo, essendo sufficiente collegarlo tramite la presa HDMI o SCART, con tanto di adattatore in dotazione. La vera novità rispetto alla grande offerta di decoder ad oggi presente sul mercato è la presenza di Android TV a livello di sistema operativo, che di fatto rende questo decoder un vero e proprio set top box, grazie al quale accedere alle app presenti sul Google Play Store.

Non solo, supporta ovviamente l’assistente vocale di Google, potendo interagire con il televisore tramite comandi vocali. Inoltre, al suo interno è dotato di Chromecast integrato, così da poter trasmettere foto, video e musica dallo smartphone al televisore.

Compatibile con gli standard DRM Microsoft Playready 3, Google Widevine L1 e con il protocollo streaming HLS, MPEG-DASH. Si aggiorna tramite OTA o via USB, e supporta funzioni come l’uto-spegnimento dopo 3 ore di inattività con possibilità di ulteriore personalizzazione.

A livello di connettività gode di Ethernet RJ45 (10/100 BaseT), HDMI 2.0b con CEC (HDCP 1.4/2.2), 3.5mm miniAV, USB 2.0 e supporta HDD fino a 5TB e penne USB fino a 128 GB.

Supporta i nuovi standard DVB-T/T2 HEVC 10bit, mentre a livello audio gli standard Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, LC-AAC, HE-AAC, MP3. Il decoder è in grado di trasmettere e supportare risoluzione massima fino a [email protected] (H.265), con profondità di colore 10 bit.

Al suo interno trova spazio il processore Quad Core Cortex-A53, il chip Amlogic S905X2, 2 GB di RAM e supporto WIFI5 2×2, Dual band (2.4GHz/5GHz), oltre s supportare Bluetooth BT 5.0.

Su Amazon si acquista a meno di 90 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Per una guida su quale decoder acquistare, a seconda delle esigenze, e su come collegarlo, non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.