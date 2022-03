Disney+ avrà un abbonamento economico con pubblicità

Per il suo servizio di video in streaming, Disney annuncia la prossima introduzione di abbonamento più economico, ma con pubblicità come compensazione. Indiscrezioni in questo senso sono circolate nelle scorse ore, a cui è però è seguito rapidamente l’annuncio della multinazionale di Topolino.

Il nuovo abbonamento economico di Disney+ è lo strumento con il quale la società punta a raggiungere più facilmente l’obiettivo della redditività per le attività di streaming (c’è Disney+, ma anche Hulu ed ESPN) prefissato per il 2024.

A novembre Disney vantava oltre 118 milioni di abbonati a soli due anni dal lancio del servizio, numeri che ora dovrebbero essere arrivati a 130 milioni. Per il 2024 Disney prevede tra o 230 e i 260 milioni di abbonati paganti, superando Netflix (gli ultimi dati aindicavano 213,5 milioni di abbonati).

L’offerta in streaming a costi inferiori sfruttando la pubblicità non è una novità. Altre realtà quali Discovery, NBCUniversal, WarnerMedia e Paramount propongono piani di abbonamento con pubblicità con più scaglioni di prezzo. In Italia il servizio di streaming di Disney, Marvel, Pixar, ecc. propone gli abbonamenti a partire da 8,99 euro al mese o 89,90 € l’anno; i costi degli abbonamenti con gli annunci saranno certamente inferiori, grazie, appunto alla pubblicità. Nell’annuncio purtroppo Disney non comunica ancora il prezzo per gli utenti.

Negli USA Discovery+ e Paramount+ offrono servizi di streaming con pubblicità con prezzi di 4,99 dollari al mese contro i 7,99 $ al mese di Disney e i dirigenti di quest’ultima potrebbero avere in mente piani simili, permettendo di aumentare i ricavi tramite pubblicità e ammortizzare i costi. Disney prevede di investire almeno 8 miliardi di dollari l’anno su Disney+ entro il 2024, e di offrire regolarmente nuovi contenuti di alto profilo.

Quando l’offerta di abbonamenti con pubblicità verrà effettivamente introdotta, Netflix e AppleTV+ resteranno le due piattaforme a non offrire abbonamenti a basso costo. AppleTV+ costa 4,99 euro al mese ma non offre un catalogo di contenuti ampio come quello dei principali concorrenti.

Disney ha precisato che il nuovo abbonamento economico arriverà entro quest’anno negli USA a cui poi seguirà una espansione in altri paesi nel 2023. Il 17 maggio Disney presenterà nuovi contenuti, serie TV e film in arrivo sulle proprie piattaforme ad agenzie di pubblicità: durante questo evento potrebbe annunciare il prezzo del nuovo abbonamento.

L’indiscrezione e l’annuncio di un abbonamento Disney+ con pubblicità è in contraddizione con le dichiarazioni di Bob Chapek, CEO di Disney, che a giugno dello scorso anno aveva riferito che questo tipo di opzione non era nelle intenzioni dell’azienda. Da allora i piani sono nel frattempo cambiati.

