Il “coso” con Ai di Ive e Altman è arrivato alla fase di prototipo

I dispositivo che dovrebbe rivoluzionare la nostra vita ha una forma concreta. Parliamo dell’oggetto che Jony Ive e Sam Altman stanno costruendo e che, come ha pubblicamente confermato il duo, è arrivato alla fase di prototipo.

Un prototipo che convince molto più del primo

Sul palco, davanti a Laurene Powell Jobs durante il Demo Day 25 di Emerson Collective, per la prima volta, Ive e Altman hanno raccontato dal vivo lo spirito e la filosofia del dispositivo con Ai e, appunto, affermato che ora c’è anche un prototipo.

Si tratta della seconda versione per la precisione, un aggiornamento che li ha convinti molto più del precedente. Sam Altman ha definito il lavoro sulla versione attuale “così sorprendente da lasciare a bocca aperta”, mentre Ive ha spiegato che il design ha finalmente raggiunto quel livello di naturalezza e attrattiva che cercava da tempo.

L’oggetto resta avvolto nel riserbo, ma qualche indizio è emerso nel passato: dovrebbe essere grande quanto uno smartphone, totalmente privo di schermo e progettato per essere usato con immediatezza, senza intimidire, come un piccolo strumento intelligente alimentato da un’AI capace di conoscere praticamente tutto della vita dell’utente.

Gli indizi

Interessanti alcuni indizi sparsi anche durante la conferenza, Ive ha descritto l’approccio come una ricerca di “soluzioni che sfiorano una semplicità disarmante”, pur mantenendo una sofisticazione tecnica elevata.

Il dispositivo vuole anche rompere con la frenesia della tecnologia attuale. Altman ha raccontato che oggi smartphone e app sono “troppo rumorosi, quasi destabilizzanti”, mentre il nuovo oggetto punta a una sensazione più calma e più umana. Qualcosa che si vuole toccare, che trasmette piacere nell’uso quotidiano. Ha aggiunto che “c’è una leggerezza che mancava da anni nella tecnologia” e che “è bello ritrovarla”.

Un dettaglio curioso è emerso quando Altman ha ricordato un vecchio criterio di Ive per capire se un design funziona davvero: deve essere talmente convincente da far venire voglia di “leccarlo o morderlo”. “Il primo prototipo non mi dava quella sensazione,” ha ammesso. “Poi, all’improvviso, ci siamo arrivati.”

Sul possibile arrivo sul mercato, Ive si è sbilanciato parlando di “meno di due anni”. E il tono con cui lo ha detto lascia intendere che il percorso, per quanto ancora riservato, stia procedendo con decisione.