Apple Watch 7 supporta il trasferimento wireless 60.5GHz ma solo per uso interno

Gli Apple Watch Series 7 integrano un nuovo modulo che abilita il trasferimento dei dati wireless nella banda 60.5GHz. Si evince da documenti depositati presso l’FCC (Federal Communications Commission, la Commissione federale delle comunicazioni degli Stati Uniti) e scovati dal sito Macrumors. La funzionalità potrebbe ad ogni modo essere riservata – almeno al momento – esclusivamente per uso interno.

Dai documenti della FCC si evince che il modulo 60,5GHz è attivato soltanto quando l’Apple Watch è collocato su un dock magnetico proprietario con un corrispondente modulo 60,5GHz, un accessorio che probabilmente è pensato per solo uso interno da parte di Apple. Potrebbe ad esempio trattarsi di qualcosa che i dipendenti negli Apple Store sfruttano per ripristinare i dispositivi tramite wireless. Sarà ad ogni modo interessante comprendere se gli Apple Watch 7 integreranno ancora la porta diagnostica per la connettività via cavo.

Il dock al quale fa riferimento Apple è indicato con il model number A2687 ed è alimentato da una porta USB-C. I documenti alla FCC sono stati presentati a fine agosto e consultabili dalla scorsa settimana.

Non è chiaro in che modo funziona il trasferimento dati via wireless in questione ma potrebbe trattarsi di qualche sistema in grado di rivaleggiare con tecnologie di ripristino che prevedono il collegamento di cavi. Non è chiaro se la tecnologia in questione sarà in qualche modo utile e utilizzabile anche dagli utenti finali e se sarà integrata in altri dispositivi (da tempo si vocifera di un futuro iPhone senza alcun connettore e con una nuova modalità di ripristino che renderebbe superfluo l’uso del computer per reinstallare, in caso di necessità, iOS)

Apple non ha ancora annunciato la data esatta nella quale l’Apple Watch 7 sarà disponibile. Annunciando Apple Watch Series 7, con un display più grande ed evoluto, ha genericamente riferito che Tutti i modelli di Apple Watch Series 7 “saranno disponibili nei prossimi mesi autunnali”.