F1 potrebbe essere l’ultimo film Apple Originals da vedere anche al cinema

F1, film che vede tra i protagonisti Brad Pitt e che arriverà nei cinema a partire dal 27 giugno 2025, potrebbe essere l’ultimo pensato direttamente da Apple Original Films per la distribuzione nelle sale cinematografiche.

Secondo una precedente indiscrezione Apple avrebbe dovuto spendere 1 miliardo di dollari l’anno nell’uscita di film di alto profilo per le sale ma dopo l’accoglienza tiepida di diversi titoli al botteghino, l’azienda intende finanziare film pensati direttamente per il servizio di streaming Apple TV+.

A riferirlo è Bloomberg affermando che Apple si concentrerà ora su una dozzina di film all’anno, molti dei quali prodotti con un budget inferiore ai 100 milioni di dollari cadauno, almeno stando a quanto riferito da una fonte anonima dell’agenzia di stampa internazionale. Apple intende spendere dunque sempre 1 miliardo di dollari l’anno ma gli investimenti pensati direttamente per il grande schermo saranno uno o due l’anno, per film da finanziare che dovranno essere accettati in via eccezionale quando sono in gioco grandi budget come avvenuto con F1. Titoli come “Wolfs” con George Clooney e Brad Pitt saranno pensati direttamente per la distribuzione in streaming e non nelle sale.

“F1” è indicato come frutto della collaborazione con le community Formula 1 e F1, inclusi team della categoria e loro piloti, la FIA (Federazione Internazionale dell’Automobile) e organizzatori. La sceneggiatura è scritta dal candidato agli Oscar Ehren Kruger (“Top Gun: Maverick”), Penny Thow (CEO e fondatrice di Copper) è tra i produttori esecutivi.

