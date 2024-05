Spotify sperimenta l’audio lossless

Da tempo circolano voci secondo le quali Spotify intende offrire l’audio lossless per il suo servizio musicale di streaming on demand, e da una versione desktop dell’app sono spuntate delle schermate nelle quali si fa riferimento alle impostazioni della qualità audio, inclusa l’opzione per qualità senza perdita, probabile indicazione della volontà di rilasciare Spotify Hi-Fi, annunciato tre anni addietro ma finora mai arrivato.

La maggior parte delle tecniche di compressione audio perdono una parte dei dati contenuti nel file sorgente originale. La compressione di tipo lossless è una forma di compressione che preserva tutti i dati originali e che dovrebbe fornire un audio praticamente indistinguibile dalla registrazione originale in studio.

Da tempo si vocifera dell’arrivo di un piano di abbonamento per Spotify con funzionalità audio HiFi inclusa, in precedenza noto come Spotify Platinum e internamente come “Supremium”, un piano che dovrebbe essere più costoso ma in grado di offrire una qualità maggiore.

Le schermate di cui parlavamo all’inizio sono state pubblicate da un utente su Reddit e da queste (catturate dalla versione 1.2.36 dell’app per Windows) si evince la disponibilità di impostazioni di qualità superiore a quella 320 kbit/s, con riferimento al formato FLAC e ad un bitrate massimo di 2117 kbit/s, con codifica fino a 24 bit e 44,1 kHz. Nella schermata si legge “24 bit disponibili su un numero limitato di brani”, indicazione che lascia immaginare che non tutti i brani saranno inizialmente disponibili in un formato lossless.

Dall’immagine si nota ancora la presenza di un “compatibility checker” (controllo sulla verifica della compatibilità) con ulteriori suggerimenti per il download della musica lossless e un avviso per sottolineare che la qualità tramite Bluetooth può variare (non tutti i dispositivi Bluetooth potrebbero supportare in modo completo l’audio lossless e si suggerisce che modo migliore per usufruire di audio lossless è l’uso di connessioni con fili).

Il leaker che ha pubblicato le schermate riferisce che, benché siano presenti opzioni che fanno esplicito riferimento all’audio lossless, queste – almeno per ora – non funzionano.

Apple Music offre audio lossless da maggio 2021 ed è una opzione di serie con l’abbonamento. Apple ha sviluppato una propria tecnologia di compressione audio lossless denominata Apple Lossless Audio Codec (ALAC). Oltre ad AAC, l’intero catalogo di Apple Music è codificato tramite ALAC con risoluzioni che vanno da 16 bit/44,1 kHz (qualità CD) fino a 24 bit/192 kHz. Offrire musica in formati di varia qualità è utile per diversi scopi: lo streaming audio lossless su una rete cellulare o Wi-Fi comporta un consumo di dati notevolmente superiore. Inoltre, il download di audio lossless utilizza molto più spazio sul dispositivo. Risoluzioni superiori usano più dati rispetto a risoluzioni inferiori.

