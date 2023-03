Spotify Hi-Fi arriva ma non si sa quando

Spotify ha ancora intenzione di lanciare un’esperienza di ascolto musicale Hi-Fi senza perdita di qualità, anche se il servizio di streaming sembra ancora indecisa su quando avverrà, e quale forma assumerà il servizio. Questo anche se i principali concorrenti, leggi Amazon Music e Apple Music offrono già da tempo musica in alta qualità Hi-Fi.

Sono passati più di due anni da quando Spotify ha annunciato che avrebbe introdotto un livello premium “HiFi” per consentire agli utenti l’accesso a un catalogo di tracce musicali di qualità CD. Originariamente aveva affermato che il piano sarebbe arrivato entro la fine del 2021, ma mosse simili da parte dei servizi di streaming rivali hanno sconvolto la strategia lossless di Spotify.

Da allora, Apple Music ha incluso opzioni di ascolto lossless come parte del suo prezzo di abbonamento standard e Amazon ha smesso di addebitare un extra per la sua libreria musicale lossless. Questo ha reso l’idea di Spotify di richiedere agli utenti di pagare un extra per il servizio molto meno ragionevole e fattibile.

“L’abbiamo annunciato, ma poi l’industria è cambiata per una serie di motivi”, ha dichiarato il copresidente di Spotify Gustav Söderström negli scorsi giorni in un’intervista con The Verge, aggiungendo:

Lo faremo, ma lo faremo in un modo in cui abbia senso per noi e per i nostri ascoltatori. L’industria è cambiata e abbiamo dovuto adattarci Vogliamo farlo in un modo in cui funzioni anche per noi dal punto di vista dei costi. Non mi è permesso commentare i nostri accordi di etichetta, né ciò che hanno fatto gli altri attori del settore, per ovvie ragioni

Secondo The Verge, Spotify Hi-Fi è pronto per il lancio da più di un anno e i dipendenti di Spotify hanno accesso al piano Hi-Fi, ma originariamente doveva costare più del piano standard. Date le mosse di Apple e Amazon, ora si prevede che il lossless di Spotify apparirà come parte di un piano più ampio, che includerà l’accesso a tracce audio spaziali e altri vantaggi che hanno a che fare con audiolibri e podcast.

Quando arriverà il piano, tuttavia, è ancora un mistero, con Söderström che è stato in grado solo di confermare che Spotify Hi-Fi "arriverà a un certo punto".