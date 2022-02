Il foro frontale di iPhone 14 potrebbe essere più grande di quanto previsto

Un presunto diagramma schematico di iPhone 14 mostra il “punch hole” (foro) sul display, un elemento che appare più grande della notch (tacca) che sarebbe stata in precedenza prevista per il telefono.

Indiscrezioni su futuri iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max affermano che Apple avrebbe intenzione di eliminare il notch e sfruttare il punch hole sulla parte superiore del pannello. Il punch hole è stato finora visto come un vantaggio per massimizzare l’ampiezza dello schermo, ma – ammesso che lo scherma del leak sia reale – questo elemento non sembra offrire la riduzione paventata ma tutt’altro.

L’immagine è stata pubblicata sul social cinese Weibo e successivamente avvalorata dal “leaker” Jon Prosser come accurata.

Prosser ha sovrapposto l’immagine dello schema sul render del presunto display che Apple intenderebbe usare e le due immagini non combaciano perfettamente, con i due elementi in alto al centro che sembrano essere più grandi di quanto finora ipotizzato.

Se lo schema è reale, i due fori in alto al centro del display potrebbero occupare uno spazio consistente e non meno della notch, lasciando spazio alla fotocamera frontale e meno all’ampiezza dello schermo.

Non è chiaro se il design con il punch hole verrà adottato solo sui modelli Pro (iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Ma): indiscrezioni da prendere con le molle hanno in precedenza riferito che sui modelli standard Apple potrebbe continuare a sfruttare il classico notch. Altre voci sul design del telefono riferiscono che Apple avrebbe intenzione di ridurre il “bump” del gruppo fotocamere sul lato posteriore del telefono e integrare un sensore aggiornato per la fotocamera che passerebbe da 12 a 48 megapixel.