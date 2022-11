Il gateway MOES compatibile ZigBee in sconto a 20,62 euro

Avete bisogno di un hub compatibile con il protocollo ZigBee per controllare da una sola postazione tutti i dispositivi Smart che avete installato in casa? Allora sappiate che al momento potete comprare quello di MOES in offerta a 20,62 euro.

Consapevoli del fatto che c’è una confusione a cui Apple, ZigBee e gli altri stanno cercando di rimediare attraverso il protocollo Matter, in modo tale da far comunicare tra loro i vari dispositivi per la domotica, chi ha già comprato una luce qui e un sensore là deve tuttavia destreggiarsi tra varie applicazioni, a meno che non decida di affidarsi ad una soluzione come questa.

Se infatti tutti i dispositivi in suo possesso supportano il protocollo ZigBee può usare questo hub per controllarli da una sola postazione tramite l’app Tuya. Col fatto che si collega alla rete internet tramite WiFi è possibile persino accedervi a centinaia di chilometri di distanza, andando così a spengere le luci – o qualsiasi altro elettrodomestico connesso – lasciate eventualmente accese anche successivamente.

Come dicevamo supporta il protocollo ZigBee 3.0 ma anche i comandi vocali tramite Alexa e Assistente Google, consentendo quindi di controllare sensori per porte e finestre, prese elettriche, luci, switch e telecamere con il solo ausilio della propria voce.

Questo hub gateway di MOES può controllare e gestire fino a un massimo di 128 dispositivi ed è quindi una soluzione completa per tutte le famiglie. Normalmente costa 37,49 euro ma come dicevamo al momento è attiva un’offerta che permette di risparmiare il 40% andandolo quindi a pagare soltanto 20,62 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.