Centrale elettrica ALLPOWERS e pannello solare in sconto speciale ai lettori di Macitynet

Se volete dotarvi di una centrale elettrica per sopravvivere ai blackout energetici; oppure se desiderate rendervi totalmente indipendenti dalla corrente elettrica in campeggio o in altre situazioni all’aperto dove potete sfruttare l’energia del Sole per produrre quella che vi serve per alimentare tutte le vostre cose.

In questi casi, dicevamo, fareste bene ad approfittare dell’offerta in corso sulle soluzioni di ALLPOWERS, un’azienda specializzata in questo segmento di mercato che, proprio in questi giorni, per alcuni dei suoi prodotti ha deciso di attivare un doppio sconto esclusivo per i lettori di Macitynet.

In promozione trovate infatti una centrale elettrica che risponde a queste esigenze, alla quale potete affiancare un gruppo di pannelli solari ripiegabili per poter sfruttare al massimo tutto il sistema, anche quando si presenta la necessità di sopravvivere senza corrente per più giorni consecutivi.

Per questi due prodotti, come dicevamo, vi basta aggiungere un codice speciale per ottenere un ulteriore 10% di sconto sui prezzi già scontati.

Centrale elettrica ALLPOWERS R1500

La centrale elettrica ALLPOWERS R1500 è da 1.800 Watt, con un picco di 3.000 Watt, ed utilizza una batteria da 1.152 Wh (24.000 mAh) costituita da celle LiFeP04 per le quali il produttore promette oltre 3.500 cicli di carica e una vita media di almeno dieci anni.

Presenta, tra le altre, una uscita USB-C da 200 Watt e una USB-A da 36 Watt, e può essere ricaricata in quattro modi diversi.

C’è la presa di corrente da può assorbire fino a 1.500 Watt ricaricando completamente la batteria in meno di un’ora; in alternativa si può sfruttare l’ingresso auto da 120 Watt, oppure quello per collegare un sistema di pannelli solari fino a massimo 650 Watt ricaricando tutta la batteria in meno di 2 ore.

Come quarta opzione si può combinare la ricarica tramite presa elettrica insieme a quella tramite pannelli solari, ottenendo una ricarica completa sempre in meno di un’ora ma con minori consumi da parte della presa di corrente.

Per quanto riguarda pesi e ingombri siamo intorno ai 42 x 32 x 27 centimetri e i 17 kg. E c’è il Bluetooth per controllare il tutto anche a distanza tramite app dallo smartphone.

Queste specifiche fanno sì che ALLPOWERS R1500, con una carica completa, sia in grado di offrire un utilizzo di:

1,3 ore di asciugacapelli da 800 Watt

da 800 Watt 8,5 ore di frigorifero da 120 Watt

da 120 Watt 2 ore di lavatrice da 500 Watt

da 500 Watt 1 ora di condizionatore da 900 Watt

da 900 Watt 50 volte un tostapane da 650 Watt

da 650 Watt 60 volte una caffettiera da 1.000 Watt

L’OFFERTA: La centrale elettrica ALLPOWERS R1500 costa 999 € ma al momento potete risparmiare ben 300 Euro grazie all’offerta in corso che porta il prezzo a 699 €. Col codice MCTN tuttavia applicate un ulteriore 10% di sconto che porta il prezzo finale a 629,10 €.

Pannello solare ALLPOWERS SP033

A questa centrale elettrica come dicevamo potete eventualmente affiancare ALLPOWERS SP033, un sistema di pannelli solari ripiegabile con un efficienza di conversione dell’energia pari al 22%.

Datosi che va esposto al Sole è costruito con tessuti e materiali che offrono una certificazione di grado IP66 nei confronti delle infiltrazioni di polvere ed acqua, resistendo così a pioggia e tempeste di sabbia.

Costruito con celle in polisilicio, è da 200 Watt ed è compatibile con la gran parte dei generatori che presentano un connettore MC4. Come dicevamo è possibile ripiegarlo in modo da renderlo più facilmente trasportabile: aperti tutti e quattro i pannelli che lo compongono, è lungo 220 centimetri e alto 65, per un peso complessivo di circa 6,5 Kg.

L’OFFERTA: Il pannello solare ALLPOWERS SP033 costa 299,99 € ma al momento potete risparmiare 90 Euro grazie all’offerta in corso che porta il prezzo a 209,99 €. Col codice MCTN tuttavia applicate un ulteriore 10% di sconto che porta il prezzo finale a 189 €.

La promozione

Per ottenere il 10% di sconto aggiuntivo vi basta inserire il codice MCTN nell’apposito box in fase di acquisto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.