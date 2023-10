Apple Watch SE con sconto top, solo 259 € invece che 319 €

Apple Watch SE va al minimo storico. Lo smart watch presentato lo sconto anno scende oggi al prezzo pià basso di sempre presentando un costo che lo rende davvero appetibile solo 259 € per la versione da 44mm

Stiamo parlando della versione 2022 che si distingue dalla precedente per alcuni elementi tecnici come nuovo processore del 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE e funzioni avanzate per la sicurezza: “Rilevamento cadute”, SOS emergenze e “Rilevamento incidenti”

L’Apple Watch SE offre il meglio degli Apple Watch. Tra cui

Ampio display Retina OLED

Puoi registrare ogni tuo allenamento: corsa, camminata, bicicletta, yoga, nuoto e ballo

Swimproof

Notifiche in caso di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, o di ritmo irregolare

Sincronizza musica, podcast e audiolibri

Rispetto ai modelli più recenti Apple Watch SE 2022 è privo di schermo sempre acceso e anche di funzione elettrocardiogramma, due particolarità che potrebbero interessare un numero limitato di utenti. Mancano alcune alcuni dei dettagli di Apple Watch da Apple Watch 7 in su come lo schermo leggermente più grande. Tutto il resto, soprattutto la perfetta integrazione con il mondo iPhone, è identico ai modelli più blasonati.

Il prezzo di 259 euro per la versione da 44mm, come detto, è il minimo storico assoluto. Si tratta di un ribasso del 18% (60 euro). Il taglio al listino pareggia il massimo mai visto ormai molto tempo fa, ma dato che oggi Apple Watch SE costa meno dello scorso anno siamo di fronte al minimo storico

