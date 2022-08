MacBook Air M2 in sconto su Amazon, risparmiate 120 €

A distanza di circa un mese dalla disponibilità arriva il primo sconto per il MacBook Air M2. Lo lancia, manco a dirlo, Amazon sul modello da 512 GB che scende di 120 euro rispetto al prezzo praticato da Apple: 1757 € invece che 1879€

Di questa macchina abbiamo parlato a lungo pubblicando anche una recensione che vi permette di sapere tutto quello che serve dell’ultimo erede di una linea che è quella di maggior successo commerciale tra i computer Apple. In un articolo vi spieghiamo anche quali sono le principali differenze rispetto al MacBook Air con processore M1, il primo portatile (con il MacBook Pro) ad avere il nuovi chip fatti in casa dalla Mela.

Qui in sintesi vi diciamo che le principali novità sono nel design, più squadrato, nello schermo che diventa più grande e ovviamente anche nel processore che è l’M2. Tra le altre novità di rilievci sono anche quattro speaker e la possibilità di gestire Spatial Audio, una telecamera full HD 1080 e il connettore MagSafe. Ecco qui di seguito le specifiche così come le presenta Amazon (seguendo il marketing di Apple)

DESIGN ASSURDAMENTE SOTTILE – Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi.

CON I SUPERPOTERI DI M2 – Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

FINO A 18 ORE DI BATTERIA – Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte.

SPETTACOLARE E AMPIO DISPLAY – Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

VIDEOCAMERA E AUDIO EVOLUTI – Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

TANTE OPZIONI DI CONNETTIVITÀ – MacBook Air ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

FACILE DA USARE – Il tuo Mac ti fa sentire a casa fin dal primo istante e funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi Apple.

Il MacBook Air in questo momento è relativamente facile a trovare anche se i tempi di spedizione di Apple non sono del tutto pronti. Amazon vi offre il modello argento da 512 GB non solo in sconto di 120 euro ma anche in pronta spedizione, comprato adesso in pratica arriva a casa vostra domani, domenica 6 agosto. In più lo potete anche comprare arate senza interessi secondo la classifica formula Amazon e restituire s non vi piace.

Click qui per comprare