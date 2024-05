Lavavetri automatico in sconto del 75%

Come un aspirapolvere automatico, ma fatto apposta per pulire vetri e finestre: è il robot lavavetri attualmente in promozione, un prodotto progettato per farvi risparmiare tempo e fatica nella pulizia ordinaria di vetri, piastrelle e altre superfici verticali di questo tipo.

È infatti dotato di un sistema di aspirazione con potenza di 5.600 Pa che lo mantiene incollato alle superfici, in modo da poterlo usare con specchi, piastrelle di bagno e cucina, porte in vetro e via dicendo senza dover smontare nulla.

Per l’alimentazione serve collegare la spina alla presa elettrica, tuttavia fa uso di una batteria che permette di mantenere il robot appeso in caso di interruzione di corrente per circa 20 minuti, dando così il tempo di spegnerlo e metterlo in sicurezza. In dotazione c’è comunque una cinghia di sicurezza che si può eventualmente installare se si lascia il robot incustodito, magari per chi lo mette all’opera quando esce per fare spesa o per andare a lavorare.

Pulisce in automatico con movimenti ad S promettendo di pulire completamente una superficie di circa 1 mq in 4 minuti, e al termine è in grado di tornare da solo al punto di partenza, ma volendo col telecomando in confezione è possibile comandarlo manualmente spostandolo a proprio piacimento.

Per finire: consuma 80 Watt e usa due panni di forma circolare in microfibra (girano a 70 rpm) che possono essere rimossi e lavati comodamente al termine della pulizia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 290,51 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 75% andando a spendere soltanto 71,07 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.