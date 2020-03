Xiaomi Haylou LS01, adesso Apple Watch ha il suo clone super economico a 27,99 euro

Apple Watch ha tanti cloni, anche economici, ma mai nessuno fino ad oggi ha attirato l’attenzione. Ci pensa adesso Haylou LS01, soprattutto perché fa parte dell’ecosistema Xiaomi. Costa appena 27,99 euro ed ecco perché vale la pena acquistarlo.

Haylou Smart Watch offre, anzitutto, la possibilità di tracciare ben 9 discipline sportive, con tanto di monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo 24 ore su 24, dunque attivabile per tutta l’intera giornata.

Ciò nonostante, l’orologio assicura 14 giorni di autonomia, e tra le sue caratteristiche non rinuncia neppure al monitoraggio del sonno. Ovviamente, disponibile la funzione conta passi e promemoria di notifica intelligenti.

Tra le discipline sportive che è possibile tracciare camminata, corsa, escursionismo, ciclismo, tapis roulant, fitness, alpinismo, spinning, e yoga.

Quanto, invece, ai promemoria intelligenti, lo smartwatch è in grado di notificare al polso chiamate, sveglie silenziose, ma anche i promemoria che invitano l’utente ad alzarsi per troppa inattività.

Haylou LS01 propone anche una gestione scientifica del sonno: supporta il monitoraggio del sonno, riconoscendo e registrando in modo intelligente il sonno profondo, il sonno leggero e lo stato di veglia. Come già anticipato, tutte queste funzioni non riducono comunque la vota della batteria, da ben 210 mAh, che dura 14 giorni.

L’orologio è resistente alla polvere ed impermeabile IP68. Il display ha una diagonale da 1,3 pollici con un’ampia gamma di colori, mentre l’intero dispositivo pesa appena 34 grammi, con un cinturino molto comodo in TPU liscio e morbido.

Haylou LS01ha dimensioni pari a 40,9 x 35,7 x 11,6 mm, con una larghezza del cinturino di 26,3 mm.

Si acquista a 27,99 euro su eBay direttamente a questo indirizzo con spedizione gratis per l’Italia.

