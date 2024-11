Starlink Mini, in Italia il kit per Internet via satellite ovunque

Pubblicità

Prima negli USA ora anche in Italia Starlink pensa a chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a una connessione stabile e veloce con Starlink Mini. Il kit compatto e portatile, il più piccolo e leggero della gamma, è pensato per accompagnare chiunque nei propri spostamenti. Nel nostro Paese costa 399 euro, da abbinare a piani di abbonamento che partono da 40 euro al mese.

Grazie alle sue dimensioni ridotte, il kit è pensato per essere facilmente trasportato in uno zaino e installato in pochi minuti. Dotato di un’antenna elettronica e un router integrato, Starlink Mini garantisce connessioni ad alta velocità superiori a 100 Mbps e un basso consumo energetico.

Il kit include tutto ciò che serve per iniziare subito a navigare, ossia un’antenna Starlink con array elettronico, cavalletto per un rapido posizionamento, router Gen 3 integrato con Wi-Fi dual band e supporto fino a 128 dispositivi, oltre al cavo di alimentazione della lunghezza di 15 metri e all’alimentatore con protezione IP67 per utilizzo in condizioni estreme.

Con un peso complessivo di appena 6,73 kg e dimensioni di 298,5 mm x 259 mm x 38,5 mm, il kit Starlink Mini è progettato per essere facilmente trasportato e resistente alle intemperie grazie alla certificazione IP67, rendendolo ideale anche per condizioni climatiche difficili.

Tra i suoi vantaggi principali la possibilità di beneficiare di una connessione stabile praticamente ovunque, oltre alla massima portabilità grazie al design compatto, che lo rende perfetto per i viaggiatori.

Il nuovo kit Starlink Mini è già disponibile in Italia a 399,00 euro, anche se poi è necessario abbonarsi ad uno dei piani roaming disponibili. Il primo, che prende semplicemente il nome di “Piano Roaming”, con un costo di 40 euro al mese, prevede una soglia dati di 50 GB di dati roaming al mese.

Un secondo piano da poter abbinare al mini, invece, prevede un canone di 72 euro al mese in cambio di dati roaming senza limiti, dunque ideale per chi viaggia frequentemente con camper, motorhome o chi lavora in mobilità.

Con entrambi i piani, è possibile utilizzare Starlink in movimento, anche a velocità fino a 160 km/h.

