Starlink in Italia offre Internet via satellite al prezzo della fibra

Con un’altra mossa a sorpresa come piacciono tanto a Elon Musk, Starlink (di proprietà SpaceX) abbassa i prezzi in Italia, con una doppia promozione che di fatto porta il prezzo di internet via satellite al livello dei piani fibra tradizionali per la prima volta nel nostro Paese.

Da un lato il paccheto starter kit per iniziare ora è proposto con uno sconto del 50%, ma anche il piano standard parte adesso da una cifra davvero bassa, meno di 30 euro. Starlink è il sistema che porta la connessione a Internet tramite satellite, anche in aree remote dove la fibra e nemmeno le connessioni cellulari non arrivano.

Le nuove offerte Starlink valide per in Italia portano i prezzi a un minimo storico, almeno finora, facendo sì che il sistema satellitare di elon Musk costi meno di diversi piani fibra tradizionali. Anzitutto, il kit con parabola costa adesso 225 euro, quindi un taglio del 50% rispetto al listino originale di 450 euro. Nel bundle è compresa la parabola motorizzata, quindi in grado di orientarsi automaticamente.

Qui di seguito trovate tutte le caratteristiche della parabola in offerta, che certamente si adatta anche a installazioni residenziali:

Antenna elettronica phased array Orientamento Motorizzato auto-orientante Classificazione ambientale IP54 Capacità di scioglimento della neve Fino a 40 mm/ora (1,5 pollici/ora) Temperatura di funzionamento da -30 °C a 50 °C (da -22 °F a 122 °F) Campo visivo 100° Consumo medio di energia 50-75 W

Il kit, naturalmente, potrà essere acquistato una sola volta, mentre il piano di abbonamento standard parte adesso da 29 euro al mese. Si tratta di un piano standard depotenziato, che consente di navigare con dati illimitati, ma che potrebbe subire delle limitazioni nella velocità di navigazione nelle ore più congestionate.

Nel caso in cui si volesse evitare queste limitazioni di velocità si potrà optare per il piano standard da 40 euro al mese, che non prevede alcun potenziale rallentamento, nemmeno nello ore di punta. Anche in questo caso il prezzo è diminuito, visto che il piano standard, fino a ieri, costava invece 50 euro al mese.

Tutti gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina.