Il massaggiatore che fa smettere di russare è in sconto a 9,67 €

Ma quanto può essere fastidioso il russare del vostro partner o – se particolarmente intenso- quello del coinquilino della stanza accanto? Ad ogni modo non scoraggiatevi, perché abbiamo la soluzione che vi permetterà di tornare a dormire sonni tranquilli: come? regalandogli questo utile accessorio, tanto più che adesso grazie ad una promozione costa meno della metà del prezzo di listino.

Questo piccolo dispositivo (misura 5 x 2 x 1,2 centimetri) va posizionato sotto alla mandibola, dove viene sostenuto da due lacci elastici che si bloccano intorno alle orecchie. Una volta acceso, attraverso piccole vibrazioni a diverse frequenze, massaggia sia il nervo ipoglosso che i muscoli mandibolari.

Come funziona

Se indossato regolarmente tutte le notti, i primi effetti si riscontrano già dopo pochi giorni e in 2-3 settimane, gran parte del problema è stato eliminato. Due mesi di utilizzo continuato non solo – promettono – faranno smettere di russare ma rafforzeranno i muscoli e regolarizzeranno il ritmo della respirazione.

Per assicurarsi che funzioni tutte le notti basta collegare il cavetto alla presa USB e ricaricarlo quotidianamente come se fosse un cellulare.

I rischi del russamento

Smettere di russare non vuol dire soltanto assicurare un riposo migliore a chi ci sta intorno, ma significa anche rimettersi in salute. Se infatti è associato alle apnee notturne, può provocare una serie di complicazioni come un maggiore rischio di ipertensione, malattie cardiache e ictus, oltre a diversi problemi legati alla mancanza di sonno come difficoltà a concentrarsi e senso di frustrazione.

La promozione

Se siete interessati, questo utile dispositivo normalmente costa 20,59 € ma in questo momento è scontato del 53% perciò lo pagate 9,67 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.