Da CSA arriva Zigbee Direct, ponte con i dispositivi Bluetooth Low Energy 

Come i nostri lettori sapranno Zigbee è una tecnologia wireless con uno standard sviluppato per connettere accessori e macchinari in reti IOT a basso costo e bassa potenza.

Anche se Zigbee è sul mercato da più di due decenni, il lavoro sul protocollo è sempre in corso e parte da oltre un miliardo di chipset Zigbee immessi sul mercato e centinaia di aziende che continuano a sviluppare e creare nuovi prodotti certificati: 4.700 ad oggi di cui 400 solo nell’ultimo anno.

Connectivity Standards Alliance, la comunità internazionale di quasi 600 aziende impegnate nella creazione di standard aperti per l’Internet of Things e la Smart Home annunciato oggi il rilascio della nuova funzionalità Zigbee Direct che vuole combinare la facilità d’uso e l’accessibilità di Bluetooth Low Energy per semplificare l’abbinamento di nuovi dispositivi Zigbee e il controllo di quelli esistenti.

Cosi come accade con lo standard universale Matter (che combina Bluetooth, Wi-Fi e Thread) promosso da CSA la funzionalità Zigbee direct si avvale di Bluetooth LE per abbinare telefoni, tablet e speaker intelligenti ad accessori smart home e fa praticamente da ponte tra i due mondi.

“Il rilascio del programma di certificazione Zigbee Direct è un’ottima notizia per gli sviluppatori di applicazioni e i produttori di prodotti che desiderano semplificare la progettazione e lo sviluppo, migliorando e semplificando notevolmente l’esperienza dell’utente”, ha dichiarato Jon Harros, Head of Certification and Testing presso la Connectivity Standards Alliance. “Sia gli utenti Zigbee nuovi che quelli esistenti possono ora controllare o configurare nuovi prodotti con i dispositivi Bluetooth che già possiedono, incluso l’abbinamento semplificato per reti di grandi dimensioni utilizzate in applicazioni commerciali”.

Per coloro che utilizzano spesso dispositivi Bluetooth Low Energy Zigbee Direct offre una nuova strada, senza l’uso del cloud o di un hub, per consentire a questi dispositivi di comunicare direttamente e stabilmente con un ampio ecosistema di dispositivi Zigbee.

In pratica grazie a Zigbee direct potremo avere una lampadina o un accessorio smart home sempre alimentato con a bordo sia Zigbee che Bluetooth (radio ad esempio già presenti insieme nelle lampade Philips Hue o nei frutti della soluzione domotica di Vimar) che fa da ponte tra uno smart phone o una Apple TV o uno Smart speaker tipo Echo show e il resto di tante altre periferiche basate su Zigbee che non hanno a bordo BlueTooth.

Al momento non abbiamo notizia di periferiche compatibili con il nuovo standard e se questo potrà essere ottenuto su prodotti già esistenti con un semplice aggiornamento software. Attendiamo notizie dalle aziende produttrici.

Zigbee Direct si aggiunge alle varie soluzioni Zigbee già sul mercato come Zigbee Smart Energy e Green Power, la soluzione a basso consumo energetico.. Per ulteriori informazioni su Zigbee Direct e sulla famiglia di soluzioni Zigbee, visitate questa pagina.