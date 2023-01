Servizi Microsoft Teams, Outlook e Xbox down nel mondo, in risoluzione

Non solo Virgilio: in down diversi servizi Microsoft 365 che sono risultati fuori servizio per migliaia di utenti in tutto il mondo, spingendo il gigante tecnologico a indagare sull’incidente che ha colpito molti dei suoi prodotti. Adesso, fortunatamente, sembra tutto in fase di risoluzione.

In un annuncio delle scorse ore, la società ha affermato che alcuni utenti in tutto il mondo non sono stati in grado di accedere a diversi servizi, tra cui Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi e Microsoft 365 Admin Center.

Il gigante tecnologico ha ammesso che l’interruzione potrebbe non essere limitata a questi prodotti; ed infatti, oltre un migliaio di utenti hanno anche riferito di aver avuto problemi con l’accesso a Xbox Live su Down Detector.

In un aggiornamento ancor più recente, Microsoft ha dichiarato di aver “isolato il problema a un errore di configurazione della rete”. L’azienda ha aggiunto che ha dovuto pianificare attentamente i suoi prossimi passaggi di risoluzione dei problemi e analizzare “la migliore strategia di mitigazione” al fine di trovare una soluzione che non avrebbe avuto alcun impatto aggiuntivo.

Proprio in queste ore, comunque, Microsoft ha twittato di essere intervenuta per la risoluzione del problema, modificando un parametro di rete ritenuto responsabile dell’interruzione dei servizi, specificando di essere ancora in fase di monitoraggio dei servizi, che comunque iniziano a tornare pian piano online.

