Il Messico fa causa a Google per aver cambiato il nome del Golfo del Messico

Il Messico ha intentato una causa contro Google per avere cambiato il nome “Golfo del Messico” in “Golfo d’America” in Google Maps, allineandosi alla decisione di Trump, disegno di legge formalizzato giovedì 8 maggio con il voto della maggioranza repubblicana alla Camera.

La Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, sostiene che gli Stati Uniti hanno l’autorità di modificare unicamente solo la denominazione della parte continentale che appartiene agli Stati Uniti e non l’intero Golfo.

Il cambiamento toponomastico riguarda solo gli Stati Uniti e la nomenclatura appare come “Golfo d’America” per gli utenti che si trovano negli Stati Uniti.

L’amministrazione repubblica UA aveva dichiarato che il cambio del nome doveva servire per onorare “l’eredità della grandezza americana” ma ripercussioni del provvedimento non sono mancate in Messico e a Cuba, gli altri paesi bagnati dalle acque del golfo e dove la decisione di Trump era stata accolta tra indignazione, indifferenza e ilarità.

In risposta a Trump, Sheinbaum a febbraio aveva ironizzato proponendo di chiamare tutti gli Stati Uniti “America Messicana”, così come era indicato il Nordamerica (in altre parole il territorio che comprende gli Stati Uniti e il Messico) in una mappa del 1607, prima della fondazione degli Stati Uniti.

Ricordiamo che anche Apple si è dovuta adeguare nel servizio e nell’app Mappe rinominando il Golfo del Messico in “Golfo d’America” come fatto prima da Google Maps, seguendo l’ordine esecutivo firmato dal Presidente Donald Trump.

La scelta di modificare la denominazione storica non è piaciuta a tanti utenti dell’App Store e negli USA l’app di Appl è inondata da recensione negative; come è facile immaginare le recensioni negative non hanno a che fare con malfunzionamenti dell’app ma lamentele per la sostituzione del nome Golfo del Messico con Golfo d’America.

La fissazione di Trump con i cambi toponomastici non è finita: a quanto pare ha intenzione di cambiare anche il nome del Golfo Persico in Golfo d’Arabia.