Ugreen 65488, l’hub definitivo per Mac Mini M4

Che il Mac Mini M4 non è perfetto lo dimostra il fatto che fin dal lancio è stato un susseguirsi di critiche per la posizione del tasto On/Off. Ma potremmo anche aggiungere che solo due o quattro porte USB-C (dipende dal modello) sono sì un simbolo di modernità e minimalisimo, ma di certo non il massimo dal punto di vista della connettività. Basta avere tra le mani una chiavetta USB vecchio stampo o una schedina piena di fotografie per accorgersi che c’è bisogno di un accessorio extra per potercele collegare.

Ora, di soluzioni in tal senso ne esistono letteralmente a decine, ma quella chiamata Ugreen 65488 è tra le migliori del suo genere. Trattasi nello specifico di un hub che, esteticamente simile al Mac, vi si posiziona al di sotto e in un sol colpo risolve tre limiti:

uno , l’accesso al tasto On/Off, reso molto più agevole da un’ampia apertura in prossimità dell’angolo in cui si trova;

, l’accesso al tasto On/Off, reso molto più agevole da un’ampia apertura in prossimità dell’angolo in cui si trova; due , la disponibilità variegata di porte e ingressi aggiunti;

, la disponibilità variegata di porte e ingressi aggiunti; tre, la migliore ventilazione della macchina rialzata dal piano di appoggio.

Questo modello è persino dotato di un alloggiamento per dischi SSD M.2 NVME SSD con capacità massima di 8 TB, quindi è perfetto per poter aggiungere anche un considerevole spazio per l’archiviazione dei dati, specie per chi ha optato per il modello base che ha solo 256 GB di capacità.

Collegandosi ad una delle porte USB-C del Mac Mini M4 tramite il cavetto a piattina incorporato da 4 cm, permette così di aggiungere spazio al disco e contemporaneamente:

1 porta USB-C 10 Gbps;

10 Gbps; 4 porte USB-A 10 Gbps;

10 Gbps; 1 ingresso jack audio da 3.5 mm;

audio da 3.5 mm; 1 porta DisplayPort 4K @ 240 Hz;

4K @ 240 Hz; 1 lettore di schede SD a 104 MB/s;

a 104 MB/s; 1 lettore di schede microSD a 104 MB/s.

Come se non bastasse il Mac Mini M4 si troverà anche rialzato dalla scrivania di circa 4 centimetri, migliorandone la ventilazione specie in estate o in tutte quelle occasioni in cui la macchina sarà messa sotto stress.

Infine, datosi che non copre interamente il fondo del computer, non dovrebbe influire negativamente sul funzionamento del Wi-Fi come invece accade con altri hub che pure si posizionano al di sotto del Mac Mini.

Dove comprare

Questo prodotto costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Altri accessori per Mac

Se siete interessati ad altri accessori per potenziare la postazione di lavoro date allora uno sguardo agli articoli pubblicati in questa sezione dove scriviamo di webcam, tastiere, mouse, borse per PC, sottomano per scrivanie e molto altro ancora.

Dalle precedenti segnalazioni

Tra le nostre pagine trovate anche le segnalazioni di altri interessanti accessori per i dispositivi Apple, come quelli elencati qui sotto:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...