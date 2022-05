Canon domina il mercato delle fotocamere da 19 anni

Sono quasi due decadi che Canon primeggia nel mercato delle fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile. Diciannove anni, dal 2003 al 2021, durante i quali le sue fotocamere, tra mirrorless e reflex digitali, mantengono la quota più alta in tutto il mondo.

Nel celebrare questo importante traguardo l’azienda ricorda ad esempio che è lei stessa a sviluppare i componenti chiave del suo sistema di imaging della serie EOS, tra sensori CMOS, processori di immagine e ottiche intercambiabili, cercando di rispondere costantemente alle esigenze dei propri clienti, professionisti ma anche semplici appassionati di fotografia.

E’ così che si compone il suo arsenale, con modelli di punta ad alte prestazioni ma anche entry-level capaci di scattare foto di alta qualità con estrema semplicità, accompagnando il tutto con una ricca gamma di obiettivi serie RF e EF per soddisfare tutte le esigenze.

Nel settembre del 2003, quando le prime reflex digitali facevano capolino sul mercato, Canon presentò l’allora rivoluzionaria EOS 300D (conosciuta come EOS Digital Rebel oppure EOS Kiss Digital) che col suo prezzo competitivo e il design compatto e leggero permise all’azienda di conquistare la più alta quota di mercato in tutto il mondo e porre le basi per il futuro. Da quel giorno sono passati quasi quattro lustri, durante i quali la società ha continuato a crescere con costanza e presentando prodotti come la serie EOS-1D e la 5D con cui ha dato il via alle riprese video dalle fotocamere reflex.

Nel 2018 il sistema EOS R ha portato un’ulteriore innovazione grazie a fotocamere e obiettivi capaci di garantire una comunicazione corpo macchina grazie all’innesto da 54 mm, che rappresenta un connubio perfetto tra ingegneria meccanica ed elettronica. E così arriviamo a luglio 2020, quando con la EOS R5 nasce la prima fotocamera FF di Canon capace di registrare video in 8K.

Nel settembre dell’anno successivo arrivano la mirrorless full-frame EOS R3 e otto nuovi obiettivi RF3, e poi il sistema EOS VR, che ha consentito all’azienda di confermare la propria leadership per il diciannovesimo anno consecutivo.