Apple presenta Mac Studio, il Mac mini potentissimo per i creativi

All’evento in corso Apple ha presentato Mac Studio, al fianco di Display Studio. Il primo è un mix tra Mac mini e Mac Pro, mentre il secondo è il nuovo display standalone di Apple. Ecco di che si tratta.

Mac Studio assume la forma di un Mac mini un po’ più paffuto, più alto in altezza. Ha una base quadrata di 7,7 pollici per 3,7 pollici di altezza. Al suo interno, due ventole molto grandi che succhiano aria da sotto, con la base rialzata, passano sopra il chip di Apple, e poi van fuori da una via di uscita posteriore dove ci sono i fori di uscita e le porte di connettività. A proposito di connettività ha uno slot per schede SD e due porte Thunderbolt 4 nella parte anteriore. La metà dell’interno è occupata dal sistema termico per mantenere il sistema fresco durante i carichi pesanti.

Sul retro del dispositivo suo trovano altre quattro porte Thunderbolt 4, una porta Ethernet da 10 Gbps, due porte USB di tipo A, una porta HDMI e una porta jack audio “pro”.

Il Mac Studio sarà disponibile in diverse versioni, basate sia sul precedente M1 Max che equipaggia le versioni più potenti di MacBook Pro 2021 che con il nuovo e potentissimo chip M1 Ultra, il processore più potente mai prodotto da Apple che surclassa per prestazioni quelle di Mac Pro.

Partirà in configurazione con M1 Max, potendo aspettarsi prestazioni della GPU 3,4 volte più veloci rispetto alla Radeon Pro W5700X nel Mac Pro. Inoltre ci si può aspettare un aumento del 90% delle prestazioni di elaborazione rispetto al Mac Pro a 16 core.

Se massimizzi il Mac Pro esistente, l’M1 Ultra dovrebbe essere l’80% più veloce del Mac Pro più veloce. E supporta fino a 128 GB di memoria. L’M1 Max è limitato a 64 GB di memoria.



Mac Studio propone 64 GB di memoria unificata e con Ultra si arriva a 128 GB. Ancora, al suo interno un SSD da 7,4 Gbs fino a 8 TB di capienza.

Partirà da 2.349 Euro nella versione con processore M1 Max e 4.649 Euro con chip M1 Ultra. I dettagli tra qualche minuto su macitynet.