Il nuovo iMac Intel non arriverà a luglio ma in agosto

Anche se nelle scorse ore l’arrivo era già stato anticipato a breve, forse già entro questa settimana, per il nuovo iMac Intel bisognerà aspettare il mese di agosto. Ormai luglio volge al termine, così anche se con un leggero posticipo, sembra non dovremo attendere molto: in realtà il leaker non precisa la data di rilascio quindi, teoricamente, potrebbe arrivare anche verso la fine del mese, anche se nel momento in cui scriviamo sembra poco probabile.

Da alcuni mesi a questa parte diversi leaker più o meno noti si sono lanciati in previsioni e anticipazioni sulle novità del colosso di Cupertino. L’attendibilità di alcune fonti non può essere verificata, anche perché non dispongono di uno storico di anticipazioni su Apple. Altri invece che in passato si sono occupati sopratutto di Android e Windows, hanno dimostrato di possedere ottimi agganci anche per realizzare anticipazioni su Apple. Tra questi rientra senza dubbio Jon Prosser, che negli ultimi mesi ha indicato correttamente diverse novità e dettagli marchiati Apple. È proprio questo prolifico leaker a suggerire che il nuovo iMac Intel arriverà in agosto e non a luglio.

Per il momento però, escludendo il posticipo, l’identikit della macchina rimane invariato. Il nuovo iMac Intel atteso ora in agosto porterà un aggiornamento solamente a livello hardware, con processori Intel Core di decima generazione e nuovo processore grafico. Non ci sarà invece un rinnovo del design, come speravano invece numerosi appassionati, anche tenendo presente che il look attuale con bordi assottigliati risale addirittura al 2012, una eternità nel mondo della tecnologia e dei computer.

Nel momento in cui scriviamo il piano di Cupertino sembra voler riservare il rinnovo del design di iMac per i primi modelli con processori Apple Silicon. Ma ancora una volta le tempistiche non sono chiare, perché è logico e ampiamente previsto che i primi computer con Apple Silicon saranno i portatili, come richiede il mercato e come ha anche già indicato l’attendbile Ming Chi Kuo. I primissimi potrebbero essere MacBook e MacBook Pro.

Ricordiamo che secondo un’altra anticipazione (anche di questa l’attendibilità è da verificare) il keynote Apple per presentare gli iPhone 12 potrebbe svolgersi l’8 settembre, mentre l’annuncio dei primi Mac con Apple Silicon potrebbe avvenire in un secondo keynote in ottobre.

