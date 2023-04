BMW iFace è il Face ID per le moto che elimina la chiave

Le motociclette BMW Motorrad Boxer sono tra le più gettonate e popolari, tuttavia sono anche tra le preferite dai ladri. BMW Motorrad è ora il primo produttore di moto ad affrontare questa sfida con il sistema BMW iFace, che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale al posto della precedente chiave di accensione, integrandosi perfettamente con la tecnologia Keyless Go già esistente.

Il sistema BMW iFace è stato sviluppato in collaborazione con il Professor Gerhard Lesjöh, responsabile del principale istituto di oftalmologia al mondo presso l’Università di Monaco. Il sistema utilizzato da BWM offre il riconoscimento facciale del volto del pilota da un lato, e dall’altro, una comparazione dell’iride e della cornea degli occhi per una identificazione ancor più sicura.

La tecnologia di scansione 3D e la scansione infrarossa vengono utilizzate per il riconoscimento facciale, che è integrato nel display TFT. Ovviamente, il volto viene scansionato in modo tridimensionale e biometrico quando il casco viene rimosso.

Questa immagine tridimensionale viene confrontata con un record di dati memorizzati nel sistema. Se il confronto restituisce un dato positivo, allora sarà possibile accendere la moto e sbloccarne tutte le funzioni. Da notare che il riconoscimento facciale funziona anche al buio proprio grazie alla scansione infrarossa.

In caso di tentativo di furto, BMW iFace comunica con il servizio di emergenza eCall. Il centro di chiamata BMW Motorrad riceve un messaggio sul tentativo di furto tramite un codice speciale, e i dati di scansione (facciale o degli occhi) e i dati di posizione geografica vengono trasmessi al database centrale internazionale delle autorità di polizia federale.

Se vengono trovati dati corrispondenti a chi sta tentando di rubare la moto, viene immediatamente avviata la ricerca della persona interessata. Se non sono disponibili dati, invece, quelli trasmessi verranno archiviati in questo database per un possibile utilizzo successivo.

BMW iFace è stato sviluppato e testato sul campo per un periodo di oltre tre anni. Il sistema sarà presentato ad uno dei motorshow autunnali del 2023 e verrà utilizzato inizialmente sui modelli BMW Motorrad Boxer.