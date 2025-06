Il nome in codice di macOS 26 sarà macOS Tahoe

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg riferisce che il nome in codice di macOS 26 – futura versione del sistema operativo del Mac – sarà macOS Tahoe, riferimento al lago Tahoe, un grande lago di acqua dolce delle montagne della Sierra Nevada negli Stati Uniti, situato nel confine tra la California e il Nevada.

Apple in passato ha a usato i nomi dei grandi felini (10.0 si chiamava ad esempio Cheetah, Ghepardo, poi sono arrivati Puma, Jaguar e così via fino a Mountain Lion). Da OS X 10.9 in poi, Apple ha usato come nomi in codice di zone/territori della California. A partire da OS X 10.9 Mavericks che prendeva il nome da una nota località californiana nella quale è possibile praticare surf, passando poi Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, per passare poi a macOS 10.14 Mojave (riferimento a un deserto californiano), macOS Catalina (un’isola dell’arcipelago delle Channel Islands in California, situata a circa 30 km dalle coste della Contea di Los Angeles di cui fa parte), macOS 11 Big Sur (regione della costa centrale della California), macOS 12 Monterey (cittadina costiera dello stato della California), macOS 13 Ventura (dalla omonima contea), macOS 14 Sonoma (dalla omonima contea californiana) e macOS 15 Sequoia (il nome dall’omonimo parco nazionale situato in California).

Il lago Tahoe è celebre per la sua acqua cristallina, di un blu intenso e di una limpidezza straordinaria: scelta non casuale: si vocifera che la futura versione di macOS sfrutterà un’interfaccia rinnovata, con finestre, pulsanti, icone e altri elementi translucidi. Cambiamenti simili sono previsti anche con iOS 26 (con un salto nella numerazione rispetto a iOS 19), novità che dovrebbero rafforzare l’integrazione tra i vari dispositivi dell’ecosistema Apple, offrendo un’esperienza utente più coesa e fluida.